Xi Jinping kroont zichzelf tot politieke, militaire en economische alleenheerser

Met 2.952 unanieme stemmen en een staande ovatie werd Xi Jinpings derde ambtstermijn als Chinees staatshoofd in de Grote Hal van het Volk ingehuldigd. Hoewel dit een formaliteit betrof – Xi wist zijn macht als partijvoorzitter eerder te bestendigen en realiseerde een politieke zuivering, een militaire centralisatiecampagne en een grondwettelijke afschaffing van de geplafonneerde machtstermijnen – symboliseert de ceremonie een definitieve breuk met de liberalere koers van Xi’s voorgangers. In het Westen kan Xi op minder applaus rekenen. De Sino-Amerikaanse relatie kent een dieptepunt, en ook ten opzichte van Europa wordt de toon vijandiger. De geopolitieke spanningen, Xi’s autoritaire beleid en de interne Chinese uitdagingen vormen een explosieve cocktail op een steeds grilliger internationaal toneel.

In aanloop naar de verkiezingsceremonie werd duidelijk dat de spanningen met de VS een van de belangrijkste drijfveren zijn achter Xi’s plannen voor de komende vijf jaar. Tijdens een voorbereidende vergadering stelde Xi dat “de westerse landen, aangevoerd door de VS, streven naar een verregaande beteugeling, uitsluiting en onderdrukking van China, waardoor China’s ontwikkeling voor ongekend grote uitdagingen staat”; een citaat dat de Engelse vertaling van het verslag niet haalde. Onder druk van het Amerikaans ontkoppelingsbeleid waarbij speerpunttechnologieën worden afgeschermd en waarbij Chinese hard- en software uit de bevoorradingsketens worden geweerd, zal China de komende jaren sterk inzetten op technologische zelfredzaamheid en veiligheid.

Technische bollebozen

Xi’s keuze om zich binnen het po­lit­bu­reau van de CCP en haar Permanent Comité te omringen met loyalisten én technische bollebozen is geen toeval. De vertraging van de Chinese economische groei en de ecologische en demografische uitdagingen maken een duurzame verschuiving van export naar groene consumptie gedreven groei en hoogtechnologische productie in China des te urgenter. De vraag blijft of dit kan bewerkstelligd worden onder Xi’s autoritaire bewind. Het irrationele zerocovidbeleid, het hardnekkig in leven houden van inefficiënte, logge staatsbedrijven, én de tendens om de private sector te disciplineren naar de maatstaven van de Communistische Partij leggen de spreidstand tussen krampachtige controle en economische voorspoed bloot. Xi’s toenemende grip op financiën en het Chinese bedrijfsleven zijn bovendien een voorbode voor meer economische spanning en handelsdisputen met het Westen.

De aangekondigde verhoging van het Chinese militaire budget naar 7,2 procent (217 miljard euro) zet de toon voor Xi’s veiligheidsbeleid. Hiermee dient hij de toenemende militaire rol van de VS in Zuidoost-Azië van antwoord. Het defensiebudget maakt de onomwonden retoriek van kersvers minister Qin Gang hard. Deze stelde de Taiwan-kwestie en de regionale status quo als rode lijnen en waarschuwde voor represailles in geval van overschrijding.

Vladimir Poetin was er als de kippen bij om Xi te feliciteren. De Russische president hoopt “de banden met zijn Chinese vriend verder te versterken met het oog op strategische samenwerking, zowel regionaal als internationaal”.

China kwam enkele weken geleden met een vaag “vredesplan” op de proppen en weigert de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Hoe koud deze oorlog wordt, zal mee afhangen van in hoeverre China de uitgestoken Russische hand aanvaardt.