‘Wordt het geen tijd om de écht sterkste schouders aan te pakken?’: lezers over loonindexering tot bepaald bedrag

Axa Belgium heeft eenzijdig beslist dat ze de lonen nog maar tot 5.400 euro gaan indexeren. Is dat een terechte maatregel of kan het rechtvaardiger? Wij vroegen u wat u daarvan vindt. Een selectie uit de lezersreacties.

Boerenbedrog

Op het eerste gezicht lijkt dit een slimme maatregel om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. In de realiteit is het een slinkse vorm van boerenbedrog. Deze “hogere” lonen behoren immers vaak tot oudere werknemers, met een lange staat van dienst in een expertenrol. Door de loonkosten binnen een segment van hun personeel te drukken, kunnen bedrijven zoals Axa een hogere marge en dus ook dividend waarborgen voor aandeelhouders en topmanagement. Wordt het geen tijd om de écht sterkste schouders aan te pakken? Want dit is gewoon een belasting op ouderdom en expertise, kan een braindrain veroorzaken, en houdt de echte vetpotten buiten schot.

Maarten (33) uit Antwerpen, te werk in de medische sector.

Basisbehoeften

Uiteraard is dit een goede maatregel. De loonindex bestaat om de stijgende prijzen van onze basisbehoeften op te vangen, en zou dus enkel toegepast moeten worden op dat gedeelte van het salaris. Alles daarboven is gewoon niet noodzakelijk. Die limiet zou ik overigens laten bepalen op basis van de gezinssituatie. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor de bedrijven om extra te investeren in werkgelegenheid, en dus ook welvaart.

Judith (37) uit Ouwegem, manager.

Slachtoffers op de grens

Het is een slecht idee om een bovengrens te zetten op zo'n mechanisme. Ja, mensen met een hoog inkomen krijgen dan meer, maar in situaties als deze gaan er net op de grens slachtoffers vallen. Denk aan mensen die recht hebben op een of andere maximumfactuur, en plots net over die inkomensgrens gaan. De maximumfactuur valt weg en plots heeft die persoon op het einde van de maand veel minder dan iemand die minder verdient maar, terecht, vrijgesteld is.

Erwin (52) uit Affligem, informaticus.

Ambtenarenfuncties

Uiteraard ben ik een voorstander van het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Alleen lijkt het nu, in het geval van Axa, meer op een maatregel om winsten te behouden. Zeker omdat het hier niet om een overheidsbedrijf gaat. Het wordt pas echt interessant als ook de ambtenarenfuncties op deze manier worden benaderd. Woekerwinsten en zeer hoge lonen dienen onmiddellijk aangepakt te worden.

Leena (35) uit Antwerpen, psycholoog.

Stap in de juiste richting

Een maatregel als deze is alvast een stap in de juiste richting, en niet enkel in crisistijden. De automatische indexering bevat vandaag een mattheuseffect, waarbij de rijken meer genieten van de voordelen dan voor wie ze bestemd zijn. Met andere woorden: de huidige indexering onderschat de gestegen kosten voor de armsten en overschat de gestegen kosten voor de rijksten. Op die laatste groep hebben de prijsstijgingen immers een veel kleinere impact.

Jasper (45) uit Mechelen, data architect.

Indexering in centen, niet in procenten

We moeten een indexering implementeren in centen en niet meer in procenten. Als basis kan men het gewaarborgd bruto minimumloon nemen. Het netto bedrag in euro dat daar door de indexering bijkomt, kan dan ook bij alle andere voltijdse netto lonen bijgeteld worden. Zo krijgt iedere voltijds tewerkgestelde dezelfde netto loonsverhoging in ‘centen’, en vermijd je dat de loonkloof met de “goedverdieners” steeds groter wordt. Tegelijkertijd voorkomt dit dat de loonlast voor de werkgevers ongebreideld de pan kan uitijzen zoals nu het geval is. Het creëert ook meer ruimte voor loonopslag.

Willy (63) uit Mortsel, product manager.

Een fout precedent

Gaat Axa dan de jaarlijkse premies voor hun verzekeringen ook niet volledig indexeren? En wat met de huurprijzen van woningen, belastingschalen etc. Laten we die dan ook maar gedeeltelijk indexeren? En als de lonen enkel tot een bepaald bedrag geïndexeerd worden, gaan de verschillen in de lonen afvlakken en samenkomen. Uiteindelijk gaan de hogere lonen niet meer dezelfde koopkracht kunnen handhaven als voorheen. Dit schept een fout precedent.

Dominique (56) uit Bergers, technicus.

Extraatjes

Voor velen zal dit een sympathieke maatregel lijken, maar vergeet niet dat die hogere lonen door hun indexering ook meer bijdragen aan belastingen en sociale zekerheid. Door een maatregel als deze gaan die overheidsdiensten dus heel wat mislopen. Bovendien zullen de grootverdieners nog steeds extraatjes krijgen, maar dan onder het mom van bonussen, cheques en andere voordelen waar quasi geen bijdragen op betaald moeten worden. Misschien moet er daar meer aandacht aan besteed worden?

Isabel (62) uit Aalter, bediende.

Monsterwinsten en thuiswerk

Waarom zouden we moeten besparen op de kap van de werknemer in tijden van energiecrisis, oorlog en pandemie? De indexering dekt niet eens de volledige inflatie en dan zou hier nog op bespaard moeten worden? Dat terwijl bedrijven monsterwinsten noteren. Men zou beter inzetten op thuiswerk, zodat er bespaard wordt op vervoer en kantoorruimtes. Voor vele functies is dit perfect mogelijk, maar werkgevers staan op de rem.

Andreas (26) uit Brugge Bouwkundig projectleider.

