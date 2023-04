Frederik De Backer is columnist.

Wordt er af en toe ook nog iets uitgevonden zonder dat iemand zich afvraagt of het hem tot een orgasme kan brengen? Hoewel een mobiele stoompers op zonne-energie, een doos geurpotloden of een opblaasbare fietshelm niet ieders meug zal zijn, kunt u ervan op aan dat op dit eigenste moment ergens ter wereld iemand naar de meest idiote climax van zijn leven toewerkt.

Ik kijk allang niet meer op van een kwalijk geurende taart of perzik, orgasmes waarvan de voorbereiding weinig meer behelst dan een wandeling naar een buurtwinkel. Die zijn van alle tijden. Maar dingen úítvinden om er je piemel in te steken, complexe constructies waar al eens een ingenieur aan te pas komt, dat moet toch iets van de laatste jaren zijn. Van The Jetsons zijn 75 afleveringen gemaakt en in geen enkele betrapt Jane George in een innige verstrengeling met een huishoudtoestel.

Toch heeft het idee zich in voorname hoofden genesteld dat, ondanks acht miljard soortgenoten, de mens niet genoeg te neuken heeft. Het valt te betwijfelen of denkers als Da Vinci, Tanaka en Tesla de mechanische mensen die zij destijds voor ogen hadden met mechanische schaamdelen zagen gezegend, maar vandaag is een beetje robot op alles voorzien.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat de denkers van nu, zoals die aan de Concordia University in Montreal in dichte drommen rondlopen, zich hierover vragen stellen. Wat blijkt uit onderzoek waarin iemand tijd, geld en wie weet wat nog allemaal heeft gepompt? Mannen zijn vaker dan vrouwen bereid de sponde te delen met een Maschinenmensch.

Wat een verspilling van een conclusie. Natuurlijk is een man daar vaker toe bereid. Leg een pruik op een droogkast en hou hem maar eens tegen.

Aanleiding voor dit stukje is één zin in een artikel over het onderzoek: “Zeker nu AI-bots zoals ChatGPT volledige en geloofwaardige conversaties met gebruikers voeren, worden de mogelijkheden van ‘liefdes’- en seksrobots duidelijker voor een groot publiek.” Ik ben trots op mijn seks(e)genoten. Waar vrouwen zich bij afwezigheid van een penis al zeker 2.000 en volgens wetenschappers van de Universität Tübingen zelfs al 28.000 jaar tevredenstellen met een onbezield voorwerp, zijn mannen in hun streven naar warmte onversaagd blijven zoeken, via kleinvee, fruit en patisserie de grenzen van de creativiteit oprekkend tot vandaag een tot in de kleinste details geperfectioneerde seksuele simulatie voor ons ligt. Strevend naar het menselijke creëerde hij het goddelijke.

Het artikel eindigt met de poll “Zou jij intiem kunnen zijn met een robot? Ja/neen” met daaronder zo’n aan te vinken vakje en de woorden “Ik ben geen robot”. Over zo weinig gevoel voor ironie beschikt ChatGPT allang niet meer.