Wonen in het eigen gelijk kan comfortabel lijken, tot plots de verwarming uitvalt

Mark Coenen is columnist.

“I can’t and I won’t change who I am”: de quote komt mij gratuit aangewaaid via een door H&M gesponsord filmpje dat via de elektronische snelweg van Instagram mij en vele anderen bereikt.

Het betreft hier een campagne voor No Fear, een kledinglijn die zich inspireert op het gelijknamige lifestylemerk uit de jaren negentig. Gelukkig was ik toen al te oud om dat te dragen, maar de op een levensmotto gelijkende mantra, treffend geïllustreerd met schokkerige, schimmige beelden van stoere meisjes, resoneert als een oorwurm in mijn de laatste tijd als een dronken derwisj rondtollend hoofd, waarin het ene probleem zich nog niet gesteld heeft of het andere staat al furieus aan te bellen aan de voordeur.

Voor wie een beetje een kwade dronk heeft of aanleg voor depressies is dit een fantastische tijd, waarvan je de helft schuimbekkend aan de digitale toog kan doorbrengen uit onmacht tegen zoveel onrecht en de andere helft half comateus met een donsdeken over je hoofd in een lethargische slaap, omdat er toch niets aan te doen is.

I can’t and won’t change that gaat over zelfliefde en mogen zijn wie je bent, zij het liefst in de kledij van H&M. En wie kan daartegen zijn. Maar als je volhoudt iets te zijn waar je niets aan kunt - laat staan aan wil - doen, dan gaat bij mij het brandalarm af. Alsof je op die leeftijd al helemaal zeker weet wie je bent: dat blijft, zonder daar zweverig over te doen, een zoektocht waar je - hopelijk - je hele leven zoet mee bent.

Het is gewoon ‘waarom? daarom!’-denken, waar mijn moeder sterk in was als ze geen argumenten meer had. Het is wat het is omdat ik het zeg. Men is wat men is en dat is goed en daar is geen lievemoederen aan, want het is altijd al zo geweest. Ik zeg het u.

Dat de moedeloze, afgeleefde oude sok die wij allen zullen zijn op ons sterfbed zoiets uitstoot bij zijn voorlaatste adem: ik zou er begrip voor hebben. Hoe ouder men wordt, hoe stijver in de gewrichten en dikwijls ook in het denken, al bewijzen bijvoorbeeld Grootouders voor het Klimaat het tegendeel.

Maar dat jonge mensen, nog niet eens in de fleur van hun leven, hier een trotse strijdkreet van lijken te maken is zorgelijk. Zelfs als het maar een reclameslogan betreft. Alleen maar opkomen voor jezelf wil zeggen dat er geen plaats is voor anderen. Jezelf zijn is zo een eenzame bezigheid, want als we allemaal zeggen dat we niet kunnen veranderen dan verandert er ook niets.

Wonen in het eigen gelijk kan comfortabel lijken, tot plots de verwarming uitvalt en de kleine drie uur vroeger terug is van school omdat er geen leraars genoeg zijn. Het zijn problemen waarvoor oplossingen zijn, maar die al jaren stranden in dat soort simplistische, dogmatische en identitaire denken: ik ben wie ik ben en ik heb gelijk en gij niet. Om schrik van te krijgen.