Mark Coenen is columnist.

“Is Ivan Wolffers dood?”, vroeg iemand vorige week op Twitter. “Bijna”, antwoordde de man zelf laconiek. Laconiek: dat word je vermoedelijk als je al twintig jaar met een ziekte leeft die levensbedreigend is als je ze te laat ontdekt.

Wolffers was schrijver, dokter en hoogleraar en noemde zichzelf wereldkampioen prostaatkanker. Dat was hij ook: toen hem de ziekte werd aangezegd, had hij volgens zijn dokters nog maar 18 maanden te leven. Hij maakte er twintig jaar van, een tocht die hij uitgebreid beschreef in boeken en blogs. Ze vormen een handleiding voor een niet geheel zorgeloos leven, met zinnen als handvaten, zeker voor zij die dezelfde wankele trap op- of afliepen.

Kanker schept een band. Toen ik in 2015 onder eenzelfde kankermes moest, stuurde ik hem een berichtje. Wij waren zogenaamd bevriend op Facebook, al is ‘vriend’ in die vluchtige digitale wereld natuurlijk een veel te groot woord. Ik kende hem, hij mij niet. En laconiek was ik zeker niet: ik bracht mijn dagen door gekneld tussen existentiële twijfel, panische doodsangst en, als de zon scheen, een soort van gelatenheid die schijnbaar wat rust bracht.

Ik schreef: “Ik probeer er een zen-gelijke gelatenheid voor te ontwikkelen, maar paniek is als een hond en kwispelt als je het niet verwacht. Ik dank u voor uw inspirerende verslaggeving van een leven met kanker. En hoop voor u – en voor mij – dat dat nog lang moge duren.” Hij antwoordde kort en gevat: “Ja, ‘paniek is als een hond die kwispelt als je het niet verwacht’, maar zelfs daaraan raak je gewend, zodat je uiteindelijk denkt ‘daar heb je die hond weer’.”

Mijn paniek ging voorbij en na vijf jaar was ik kankervrij, zoals dat heet, wat alleen betekent dat die ene kanker mij niet te pakken had gekregen en voor de rest zien we wel.

Wolffers schreef alsof de dood hem op de hielen zat en elk woord een boei was die hem drijvende hield. Dat was ook zo. “Kom op zeg, laat de dood me maar verrassen, ergens onderweg, als ik er niet meer op reken, maar nu al opgeven is overbodig want ik ben mijn werk, mijn woorden, mijn foto’s, mijn kinderachtigheden en zwakten, mijn teleurstellingen, mijn vreugde en mijn blogs.”

Pas helemaal op het einde stokte zijn pen. En dan nog volgden er nog mooie kattebelletjes op Twitter: “Als je mijn tranen ziet, weet dan dat ze niet van verdriet zijn, maar van geluk en ontroering omdat het leven zo gul voor me was.”

Zijn dood, ondanks aangekondigd en verwacht, slaat mij als een natte dweil in het gezicht. Sterkte, Marion.