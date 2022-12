Het leuke aan optreden vind ik niet zozeer het optreden zelf, maar het feit dat er nadien vaak onbekenden naar me toekomen om me iets toe te vertrouwen. Zo vertelde iemand mij over een inzicht dat hij plots samen met vrienden op café had verworven. Wist u dat elk Nederlandstalig woord te herleiden is tot het cijfer vier? Neem nu het woord ‘kalkoen’. Dat woord bestaat uit zeven letters. We gaan nu verder met het woord ‘zeven’. Dat telt vijf letters. Het woord ‘vijf’ vervolgens heeft vier letters! En het woord ‘vier’ bestaat uit… vier letters. Dit procedé kan je uitvoeren met álle Nederlandstalige woorden. Nog een voorbeeld: het woord ‘vieren’ bestaat uit zes letters, het woord ‘zes’ uit drie letters, en het woord ‘drie’ telt er, mijn god, wederom vier! Mij kan je dus instant vrolijk maken met dit soort weetjes. Bij deze heeft u, als er een ongemakkelijke stilte valt tussen kalkoen en kerstbuche en als alle cadeautjes zijn uitgepakt, nog eens iets om echt mee uit te pakken!