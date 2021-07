Willen de woon-zorgcentra klaar zijn voor dit najaar, dan is er geen tijd meer voor softe maatregelen

Roel Wauters is journalist.

Het aandeel gevaccineerden bij het zorgpersoneel in Brussel ligt verontrustend laag. Terwijl bij de Brusselse huisdokters en apothekers nog respectievelijk 80 procent en 71 procent zich liet prikken, was dat bij de zorgkundigen amper 49,4 procent.

Nochtans is het die laatste groep die in de woon-zorgcentra dagelijks in nauw fysiek contact komt met kwetsbare ouderen, om hen te wassen, eten te geven en te verzorgen. En ook al hebben die ouderen hun volledige vaccinatie wel al gehad, het blijft nog steeds opletten voor een besmetting. Vorige maand overleden in een rusthuis in Nijvel nog twaalf bewoners aan corona, ondanks vaccinatie. Zeker met de deltavariant in omloop is het risico nog niet geweken.

Daarom is het goed dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een actieplan opstelt om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel op te krikken. Hij wil van alle woon-zorgcentra en ziekenhuizen publiek maken welk aandeel van het personeel zich al heeft laten prikken. Maar zal die publieke druk volstaan om op korte termijn het personeel te overtuigen?

Het is in elk geval een stap vooruit dat dit soort kwaliteitscontrole openbaar wordt gemaakt. Iemand die zijn moeder of vader naar het rusthuis brengt, wil toch weten of die in veilige handen is? Het is niet meer dan evident dat er alles aan wordt gedaan opdat de kans op een coronabesmetting in een rusthuis minimaal is. Terecht kregen de bewoners voorrang tijdens de vaccinatiecampagne. We gaan hen toch niet opnieuw in gevaar brengen omdat het personeel mogelijk het virus weer binnenbrengt in hun leefomgeving?

Natuurlijk moet er ook in de diepte en zonder taboes onderzocht worden waar die vaccinscepsis bij het personeel vandaan komt. Ligt het effectief aan de etnische achtergrond, zoals onder meer Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, aangeeft. Is het de invloed vanuit Frankrijk en de Franse media, waar de vaccintwijfel veel meer ingang vindt dan bij ons? Er kunnen lessen uit getrokken worden over hoe daar in de toekomst beter op in te spelen. Maar dat is een werk van lange adem.

Op dit ogenblik is er eigenlijk weinig keuze. Willen de woon-zorgcentra klaar zijn voor dit najaar, wanneer het coronavirus mogelijk weer een opstoot kent, dan is er geen tijd meer voor softe maatregelen. Dan kun je de vaccinatie bij het personeel maar beter wettelijk verplicht maken. “Een no-brainer”, vindt Margot Cloet, topvrouw van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “Het gaat om mensenlevens.”

Voor hepatitis B geldt de vaccinatieplicht al, dus waarom zouden we ze voor corona niet kunnen invoeren? Om alles in een wet te gieten, zijn er allicht enkele maanden nodig, gaf Vandenbroucke zelf aan. Reden te meer om er nu meteen aan te beginnen.