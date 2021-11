Will Smith worstelde met een dominante vader en werd entertainer om te overleven

Mark Coenen gaat op wandel met deweek.

Er staat een auto met draaiende motor op de parking bij de dokter. Het schemert, de binnenverlichting brandt.

Een oudere man leest aandachtig zijn krant en rookt daarbij een pijp.

Als ik hem passeer zie ik zijn hoofd in profiel en denk ik geschrokken, in een flits: godverdomme daar zit precies ons vader.

Hij zou na Jezus de eerste zijn die wederkeerde op aarde, dus ga ik ervan uit dat ik mij vergis. Mijn vader was zeker een speciaal man, maar zo speciaal was hij nu ook weer niet.

Ik ben toevallig al de hele week met vaders bezig, dus voor de ongetwijfeld talrijke amateurpsychologen onder de lezers van deze fel gesmaakte rubriek is de rakelingse ontmoeting inclusief mijn verwarring op de parking een logisch gevolg daarvan.

‘Vader, hebben wij elkaar alles wel gezegd? Er zijn zeker dingen die we beter niet gezegd hadden. Dat ik een andere vader wilde, bijvoorbeeld.’ Schrijft Sam De Graeve in zijn vernuftig gecomponeerde en bijwijlen ontroerende boek Dag vader, dat het verhaal vertelt van zijn relatie met de zijne, die, zoals alle relaties tussen vaders en zonen op bepaalde momenten veel weg had van een bergetappe in de Ronde van Frankrijk.

Al ligt de aankomst gelukkig in het dal, onderweg wordt er gesakkerd en gezweet.

Lanterfantend op YouTube beland ik op de pagina van Will Smith, de vroegere Fresh Prince of Bel Air en nu wereldwijde superster: ook hij heeft het uitgebreid over zijn vader.

The best shape of my life, een zesdelige reeks met Hollywoodbudget, gemaakt voor sociale media, vertelt over zijn poging om op twintig weken 10 kilo af te vallen en tegelijk ook zijn biografie te schrijven.

Hij doet dat niet alleen: psychologen, conditietrainers en de beste scriptschrijvers van het land moeten een en ander faciliteren.

De nu licht papperige prins gaat all out en geneert zich voor zowat niks: het is de eerste keer, denk ik, dat een Hollywoodster in beeld een onverwachte scheet laat en daar nog trots op is ook.

Hoewel ze niet gescript lijken, zijn de afleveringen natuurlijk strak geregisseerd, met Smith die zich van al zijn kanten laat zien: de goeie maar ook de nukkige.

Succes maar ook mislukking, overgave maar ook verdriet.

Het is voyeuristisch en tegelijk verslavend : je blijft gefascineerd kijken.

Zo leest hij aan zijn kinderen fragmenten voor uit zijn biografie, wat geregistreerd wordt door camera’s die alle emoties - en er zijn er heel wat - van zijn nageslacht ongenadig laten zien.

Smith worstelde met een dominante vader en werd entertainer om te overleven: het klinkt dramatisch, het is het ook.

Blijkt dat hij heel zijn leven niet alleen tegen zijn gewicht gevochten heeft.

Als we na de dokter buiten komen, staat de auto nog steeds met draaiende motor op de oprit.

Wat een luchtvervuiling, sist mijn dochter afkeurend.