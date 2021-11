Wil je als zorginstelling echt verder met personeel dat de eed van Hippocrates schendt?

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

Hoe langer de corona-ellende aansleept, hoe meer stemmen er opgaan voor een vaccinatieverplichting. Want vrijheid is een hoog goed, maar het ongeduld tegenover niet-gevaccineerden neemt toe nu ziekenhuizen opnieuw vollopen met coronapatiënten, waardoor andere zorg uitgesteld wordt. Het gros van die patiënten is niet gevaccineerd. Los van het kleine aantal dat om gezondheidsredenen geen vaccin kan krijgen, zijn het dus mensen die hun opinies belangrijker achten dan het leven van zichzelf en dat van anderen.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu met een voorstel komt om de coronaprik te verplichten voor zorgpersoneel. Hoewel een grote meerderheid is ingeënt, haalt de zorg geen honderd procent. In de Vlaamse ziekenhuizen is 97 procent van het personeel gevaccineerd, in Wallonië 84 en in Brussel 85 procent. Voor de woon-zorgcentra is het respectievelijk 94, 79 en 67 procent.

Natuurlijk borrelen er meteen tegenwerpingen op, want een vaccin verplichten is en blijft iets drastisch.

Is het niet hard om de erkenning van zorgverleners tijdelijk in te trekken als ze zich niet willen laten prikken, klinkt het. Ja, dat is best hard. Maar het is tijdelijk en voorwaardelijk. Iemand die op een zorgafdeling sterft omdat die ene verpleegster ‘niet in vaccins geloofde’, is harder en bepaald finaler.

En wat met privacy, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht? Jazeker, dat zijn cruciale puzzelstukken van onze maatschappij en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert gelukkig het ‘recht op lichamelijke integriteit’.

Zoals wel meer rechten is dit evenwel niet absoluut. Het kan, zo staat in het EVRM, ingeperkt worden als daar een ‘dringende noodzaak toe is’. Poliovaccins zijn daarom ook verplicht. Als artsen en verplegers die tijdens een epidemie zieke of kwetsbare mensen in levensgevaar brengen niet onder ‘dwingende noodzaak’ zouden vallen, wat dan eigenlijk wel?

Er is ook praktisch verzet. Zo leeft de vrees dat zo’n verplichting tot personeelstekorten zal leiden. Dat is een begrijpelijk punt vanuit een zwaar uitgeputte en onderbemande sector. Zeker in die Brusselse wzc’s lijkt het een uitdaging te worden waar Vandenbroucke mogelijk voor depannage zal moet zorgen.

Maar ook dat is geen reden om zijn voorstel dan maar van tafel te vegen. Want de essentie hier staat in een nog veel oudere tekst dan het EVRM, namelijk de eed van Hippocrates. Daarin beloven artsen zieken geen schade te berokkenen. Wil je als zorginstelling echt verder met personeel dat zodanig weinig verantwoordelijkheidszin heeft dat het die eed schendt door willens nillens de eigen patiënten in gevaar te brengen?