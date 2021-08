Wil de regering-De Croo haar verzoenende project doen slagen, dan zal ze meer moeten doen dan herhalen dat vaccinaties goed zijn

Stavros Kelepouris is journalist.

Ondanks een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent onder volwassen Vlamingen is de corona-epidemie nog niet achter de rug. Het risico op overbelasting van ziekenhuizen blijft bestaan, zeker in bepaalde regio’s. Maar behoudens een nieuwe virusvariant die onze vaccins helemaal omzeilt, ligt de acute fase van de crisis in het verleden. Er moet nog gewerkt worden om de vaccinatiegraad percentje per percentje op te krikken, maar nationale lockdowns komen er wellicht niet meer aan.

Het rijk van de vrijheid komt enigszins trager dan verwacht, maar het komt er wel. Toch zou het fout zijn te denken dat daarmee de kous af is. Het virus is dan wel stilaan bedwongen, in de samenleving zijn diepe wonden geslagen die meer nodig zullen hebben dan wat tijd om te helen.

De strijd tegen Sars-Cov-2 is ook een strijd tegen desinformatie; een strijd tegen een misplaatst wantrouwen van de officiële versie van bepaalde feiten; een strijd tegen de jakhalzen van alternatieve media die twijfel zaaien – niet omdat die twijfel interessant is of iets bijbrengt, maar omdat ze het leuk vinden de boel op te poken.

De politieke uitdaging houdt niet op bij het bestieren van de crisis. Steeds meer mensen raken het vertrouwen kwijt in de politiek en het bestuur, en geloven niet meer dat die het beste met hen voor hebben. De onzekerheid, de mentale roofbouw, de constante staat van onrust van het voorbije anderhalf jaar heeft mensen uitgeput. Dan hoeft het niet te verbazen dat velen foert zeggen als ze horen dat volledig gevaccineerden toch nog twee keer getest moeten worden bij een hoogrisicocontact.

Die vaststellingen komen boven op een diep verdeeld politiek landschap – zie de eindeloos lange formatie – en een electoraat dat al heel sceptisch stond tegenover de politieke kracht van verandering. Tien procent van de kiezers stuurde in 2019 zijn kat naar het stemlokaal, 6 procent stemde blanco of ongeldig. De Partij der Teleurgestelden is groot genoeg om zich in het Belgische middensegment te nestelen.

Wil de regering-De Croo haar zelfverklaard verzoenende project doen slagen, dan zal ze meer moeten doen dan herhalen dat vaccinaties goed zijn. Ze moet desnoods tot treurens toe duidelijk maken waarom de merchants of doubt het verkeerd hebben als die de vaccinatiecampagne voor medisch experiment verslijten. Er zal goed uitgelegd moeten worden waarom bepaalde maatregelen nog nodig zijn.

Daarvoor is een eensgezinde boodschap van een eensgezinde ploeg nodig. Helaas kan dat weleens flink tegenvallen. In het najaar wachten moeilijke knopen en ideologische clashes, die de regering moedwillig voor zich uitgeschoven heeft. Bij ieder politiek proefballonnetje is de zenuwachtigheid bij de coalitiepartners haast te proeven. Op die manier kan het nog een lange lijdensweg worden naar een erg onvoorspelbare stembusslag in 2024.