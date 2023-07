Wil Bouchez een vermindering van de belastingen, dan moet hij ook maar zeggen waarop hij wil besparen

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

U zult vanaf volgend jaar geen 835 euro per jaar extra netto overhouden van uw loon. Dat was nochtans wat de Belgische werknemers in het vooruitzicht was gesteld dankzij de al maanden aangekondigde fiscale hervorming. Er zou een verschuiving komen van de belastingen op werk naar die op vermogen. Vervelend om het te moeten zeggen, maar al bij de aankondiging van de fiscale blauwdruk door minister Vincent Van Peteghem (cd&v) was duidelijk dat die fiscale hervorming er niet zou komen. Het zou een te grote pluim op de hoed zijn van één minister. De gunfactor in deze regering is quasi onbestaande.

En zo blijven we dus achter met een fiscale druk die tot de hoogste van de hele wereld behoort. Een verschuiving naar wat meer belasting op vermogen – Van Peteghem wilde bijvoorbeeld de effectentaks verhogen van 0,15 naar 0,30 procent, nog altijd minimaal – was voor de liberalen niet te slikken. En ook een stijging van bepaalde btw-tarieven stuitte al snel op een njet. Nochtans hebben alle internationale organisaties België al op de vingers getikt en erop gewezen dat de belasting op arbeid naar beneden moet.

Het was vooral MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez die ging dwarsliggen. Hij wil een belastingvermindering en geen -verschuiving. Allemaal goed en wel, maar dan moet hij wel vertellen waar hij dat geld wil halen en welke subsidies of sociale voorzieningen hij wil afbouwen. Gewoon geld uitdelen dat er niet is, is onmogelijk. Dat ondervinden ze nu ook in Turkije. Premier Erdogan deelde letterlijk geldbriefjes uit om herverkozen te raken. Maar nu moet hij plots wel de belasting op brandstof verhogen met liefst 200 procent. Of willen we misschien besparen op onderwijs? We kunnen naar het Amerikaanse systeem, waar studenten tienduizenden tot honderdduizenden euro’s moeten lenen om hun studies te financieren. President Biden wilde hier iets aan doen door die schulden deels kwijt te schelden, maar werd teruggefloten door het Hooggerechtshof. Nu blijft er nog slechts een verwaterde versie van dat plan over.

Het is niet allemaal kommer en kwel: er is goed nieuws van het front van de energietransitie. Zo blijkt dat de prijs voor zonnepanelen weer gezakt is naar pre-coronatijden. Interessant dus voor wie deze duurzame investering allang aan het overwegen was. En elektrische auto’s blijken in de Europese Unie voor het eerst populairder dan dieselwagens, ze moeten enkel nog de benzinewagens voor laten. Nog goed nieuws vanop het bankenfront: de ene na de andere kondigt een – zij het lichte – stijging van de spaarrente aan, met afgelopen week onder andere ING en Beobank. Het was hoog tijd, de Belgische spaarders hebben intussen steeds meer de weg gevonden naar andere spaarproducten, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Slecht nieuws was er dan weer voor wie een blitse VanMoof gekocht heeft of graag wilde kopen. De Nederlandse producent van elektrische fietsen is failliet. VanMoof bood een minimalistisch ontwerp aan en herstellingen die volledig gedekt waren door de garantie. Het probeerde op een agressieve manier te groeien door altijd weer vers kapitaal aan te trekken, maar dat lukte de afgelopen maanden niet meer. Hierdoor stapelde het de verliezen op. Klanten die pas een fiets gekocht hadden of die hem voor reparatie hadden binnengedaan, kwamen voor een gesloten deur te staan en dreigen zo duizenden euro’s te verliezen. VanMoof is zo een bijkomend slachtoffer van de gestegen ECB-rente, waardoor er veel minder geld in omloop is voor durfinvesteringen.

Maar ook Twitter zit in zwaar weer. Zo heeft het de helft van al zijn advertentie-inkomsten verloren. Al is hier de grote schuldige CEO Elon Musk zelf, die extreemrechtse meningen en samenzweringstheorieën welig laat tieren op zijn sociaal netwerk. Meer nog, hij deelt ze zelf gretig met zijn miljoenen volgers. Dan moet je niet schrikken dat heel wat grote merken niet meer met dit sociaal netwerk willen geassocieerd worden. Het valt af te wachten hoelang dit nog kan blijven duren.

