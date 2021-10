Wij zijn verslaafd aan afkeer, haat en minachting voor elkaar

Mark Coenen is columnist.

Dat wij verslaafd zijn aan afkeer, haat en minachting voor elkaar en dat daarbij garen te spinnen valt: niemand die dat beter beseft dan wij van de media. Elke zondag is het de beurt aan De zevende dag. Afkeer is de brandstof waarop sommige gasten van dat programma drijven en waarvan gretig gebruik wordt gemaakt om het te stofferen.

Vroeger werd men in Studio Vijf als spreker al vroeg in de ochtend opgegoten met zware streekbieren, waardoor de sfeer bij het afsluitend debat bijwijlen uitstekend was en de politici wankelend en elkaar schouderklopjes gevend de set af strompelden. Nu is het bier vervangen door gal. Men moet op zondag maar vijf minuten met een houten kop voor zijn televisie gaan zitten om dat te beseffen.

Ooit waren het priesters in kerken, nu zijn het partijvoorzitters in mediatempels die een voor een op hun ontegensprekelijke kansel mogen gaan staan. De kazuifel is vervangen door een tirolerkostuum, de rest is hetzelfde gebleven. Alleen is “Gaat nu heen in vrede” vervangen door “Gaat nu heen in misprijzen voor elkaar”.

Bij de tussenkomst van functiegenoten kan hij, die een zoveelste zondagvoormiddag moet opofferen aan deze ongein, in de achtergrond zijn ontegensprekelijk non-verbale dedain tonen aan iedereen die het zien wil. Daarbij geholpen door de regie, die met die beelden gretig de parade van de dode vissen mag opleuken. En iedereen wil het zien, of er tenminste over twitteren. Merk ik als ik op Twitter ga. Dat is ook een verslaving, ik weet het.

Moge de duivel hen halen, mompel ik monter, terwijl ik het programma afzet en op zoek ga naar pistolets voor de brunch. Onderweg stoot ik bij radiofonisch toeval op Touché van Friedl’ Lesage op Radio 1 waarbij de gasten twee uur de tijd krijgen om hun hersenen en hart op een kier te zetten, om helemaal hun verhaal te doen.

In plaats van elkaar cynisch af te zeiken wordt er hier naar elkaar geluisterd: het is zowat de antipode van wat er op hetzelfde moment op televisie gebeurt. Te gast is - acteur, regisseur en nog veel meer - Jeroen Perceval, wiens verhaal zo boeiend is dat ik de farce van De zevende dag meteen vergeten ben. Ook hij heeft het over verslaving en als er iemand is die daar over kan meespreken, is het Perceval wel: er bestaat geen verdovend middel dat hij in zijn jeugd niet enthousiast geprobeerd of danig gebruikt heeft.

“Verslaving is een ziekte. Je kan ervan genezen, maar je moet er levenslang voor werken.” De rush van heroïne is vergelijkbaar met die van misprijzen voor elkaar, zo lijkt het op zondagvoormiddag, terwijl uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen polarisering en de toon die daarmee gepaard gaat haten. Perceval eindigt zijn betoog met: “Wees lief voor elkaar. En als je slecht voelt, ga iemand anders helpen.” Was dat maar een verslaving.