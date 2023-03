Wij vragen dat er in Leuven een auditorium vernoemd wordt naar Anne Frank

Vandaag gaan Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Maurits Vande Reyde (Open Vld) in een aula van de KU Leuven in debat over de vraag of migratie ‘omvolking’ of een opportuniteit is. De omvolkingstheorie van Dewinter is een gevaarlijke en racistische complottheorie en niet zomaar een onschuldig idee waarover debat kan bestaan. We gaan ervan uit dat velen, onder wie ook Vande Reyde, zich eveneens niet zullen vinden in Dewinter en zijn omvolkingstheorie. Het is ook daarom dat wij met deze open brief onze bezorgdheid willen uitspreken over de normalisering van het extreemrechtse gedachtegoed. We vragen dat de KU Leuven zich hierin uitspreekt, bijvoorbeeld door een aula te vernoemen naar iemand als Anne Frank.

De omvolkingstheorie is een idee dat in de kern stelt dat er een bewuste poging plaatsvindt om de autochtone bevolking te vervangen door een niet-autochtone bevolking. Omvolking is een concept dat al sinds het begin van de twintigste eeuw gebruikt wordt door extreemrechtse auteurs zoals Madison Grant. Die stelt in The Passing of the Great Race dat de “genetisch superieure noordelijke rassen” ten onder zouden gaan aan immigratie. Adolf Hitler noemde dit omvolkingsboek van Grant zijn ‘bijbel’.

De omvolking die vandaag plaatsvindt, aldus Dewinter, gaat uit van de cultuurmarxisten, de economische elite en de islam. Zij zouden doelbewust en door middel van massa-immigratie de Europese bevolking willen vervangen door een moslimpopulatie. Vluchtelingen migreren bijvoorbeeld louter “om af te nemen wat hen zogezegd (sic!) ontstolen is door het kolonialisme”. Migratie is dus helemaal geen gevolg van economische uitbuiting, oorlog of klimaatrampen, maar van een complot. Zo’n gebrekkige en antiwetenschappelijke verklaring van geopolitieke fenomenen is overduidelijk ongeschikt om enige vorm van inzicht te verlenen. Dat is dan ook niet het doel van de omvolkingstheorie.

Wat de omvolkingstheorie echter wel doet, is aanzetten tot haat en racisme. De theorie veronderstelt duidelijk het idee dat diversiteit een bedreiging vormt. Alle migranten die in Europa aankomen zijn bedreigingen voor de ‘eigen identiteit’. Wanneer alle niet-witte elementen in de samenleving als bedreiging ervaren worden, zal dat leiden tot geweld tegen minderheden. Dat is ondertussen ook al meermaals gebleken. Van Brenton Tarrant, die in Nieuw-Zeeland 52 mensen afslachtte, tot Payton Grendon, die in Buffalo 10 mensen neerschoot: aan extreemrechtse terreurdaden geen gebrek. Beide terroristen refereerden ook expliciet aan de omvolkingstheorie als inspiratiebron voor hun daden. Anders Breivik, die in 2011 77 jongeren neerschoot, refereerde niet alleen aan de complottheorie van het cultuurmarxisme, maar noemde Filip Dewinter expliciet als inspiratiebron.

Wat Filip Dewinter neerschrijft en beweert, is al een rechtstreekse aanleiding geweest voor racistische en politieke moorden. Ook in Vlaanderen dacht bijvoorbeeld de extreemrechtse militair Jürgen Conings na over een aanslag op een moskee. Het is belangrijk om te begrijpen dat het normaliseren van extreemrechtse ideeën een groot gevaar vormt voor onze maatschappij als geheel. Als we extreemrechtse ideeën en retoriek toestaan om genormaliseerd te worden, zien we dat dit de deur openzet voor toenemend extremisme. Sommigen zullen zich daarbij gerechtvaardigd voelen om geweld te gebruiken tegen minderheden of andersdenkenden. Dit moeten we koste wat het kost proberen te vermijden.

Filip Dewinter kwam zijn boek al voorstellen in de studentensteden Antwerpen en Gent. Telkens verenigden studentenorganisaties, het middenveld en de vakbonden zich om een duidelijke ‘neen’ te zeggen tegen haat en racisme. In Leuven komt Dewinter datzelfde gedachtegoed verspreiden onder het mom van een debat. Dat is echter een stap verder in de normalisering van extreemrechts. Door in debat te gaan met dergelijke gevaarlijke theorieën geef je ze alleen maar legitimiteit en ga je ‘omvolking’ als een gerechtvaardigde visie op migratie beschouwen. Zoals Dewinter zelf vertelde “wordt omvolking bespreekbaar en is er geen taboe meer”.

Als academici, bezorgde burgers, democraten, antiracisten... is het onze plicht om dit soort gedachtegoed een halt toe te roepen en niet te tolereren. Dit gedachtegoed mag niet verder genormaliseerd worden. Aanzetten tot haat en racisme is geen mening maar een misdaad!

De ondertekenaars van deze open brief vragen daarom van de universiteit dat zij de herinnering aan de slachtoffers van het fascisme nieuw leven inblaast. In deze context waarin de omvolkingstheorie verder genormaliseerd dreigt te worden, is het aan de universiteit zich uit te spreken tegen haat en racisme. De KU Leuven heeft al stappen in de goede richting gezet met bijvoorbeeld het charter voor inclusie waarin gesteld wordt dat er geen plaats is voor racisme en discriminatie aan de universiteit. Wij vragen dat er in Leuven een auditorium vernoemd wordt naar Anne Frank, die tijdens de nazibezetting van Nederland slachtoffer werd van dergelijk fascistisch gedachtegoed. Het auditorium zou een passend eerbetoon zijn voor de vele slachtoffers die omwille van hun etniciteit of politieke voorkeur vermoord werden door extreemrechts.

Deze brief is inmiddels ondertekend door een 200-tal studenten, academici, middenveldorganisaties en bewoners van Leuven, onder wie Lieven Buysse, prof. Engelse taalkunde & campusdecaan Letteren Brussel; Idesbald Goddeeris, prof. Faculteit Letteren; Kaat Wils, hoogleraar geschiedenis; Liesbet Heyvaert, prof. decaan Faculteit Letteren; Luk Draye, prof. em. Faculteit Letteren, gewezen decaan; Maïka De Keyzer, docent geschiedenis; Saraa Saleh, Department of Arabic and Islamic Studies; Filip De Boeck, sociale wetenschappen; Nadia Fadil, professor sociale en culturele antropologie; Geertrui Van Overwalle, gewoon hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen; Maarten Loopmans, prof. KU Leuven; Katrien Pype, hoofddocent, sociale en culturele antropologie, KU Leuven; Pol Ghesquière, prof orthopedagogiek, ombudspersoon voor personeel; Wim Grevendonk,ABVV KU Leuven; Daan De Ron, Masereelfonds Leuven/Colora Festival; Stefaan Peirsman,ACV; Ellen De Soete, initiatiefnemer 8 meicoalitie; Koen Ooms,Hart boven Hard Leuven; Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw; Sara Vertongen, stadsgezelschap Het Nieuwstedelijk; Brent Bellefroid, nationaal bestuur jongsocialisten; Joke Vrijs, Jong ACV; Deborah Kakolobango, Jong ACV.