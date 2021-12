‘Wij vormden het clubje van de moederloze kinderen, een vereniging waar niemand lidkaart van wil’: dé 21 meningen van 2021

Binnen het jaar na uitbraak van de Covid-19-pandemie hadden wetenschappers vaccins ontwikkeld - de merken kent u inmiddels. “De grootste uitdaging”, schreven Els Torreele (University College London) en Marleen Temmerman (UGent) “is deze vaccins uit te rollen over de hele wereld. Want zonder effectieve vaccinatieprogramma’s zijn vaccins waardeloos”.

Jarenlang was er de mantra die de Republikeinen konden herhalen om hun geweten te sussen over hun steun aan Donald Trump: je moet Trump wel ernstig maar niet letterlijk nemen. Bij de bestorming van het Capitool zakte die stelling definitief ineen, aldus Ezra Klein, columnist bij The New York Times en auteur van Why We’re Polarized. “Het was een handige fictie voor de Republikeinse Partij maar een rampzalige fantasie voor het land.”

De bestorming van het Capitool in januari, door aanhangers van voormalig VS-president Donald Trump. Beeld EPA

In Big Brother douchte een vrouw in badpak en Kaat Bollen is, na kritiek op onder meer pikante foto’s van haarzelf, psycholoog af. Ook in 2021 waren alle ogen weer op het vrouwelijk lichaam gericht. Wanneer houdt dat nu eindelijk eens op?, vroeg Katrin Swartenbroux zich af in een prikkelend essay.

Kaat Bollen zag zich genoodzaakt om haar titel als psycholoog af te staan, omdat de tuchtraad van de psychologencommissie oordeelde dat foto’s in pikante lingerie en het online te koop aanbieden van seksspeeltjes de titel psycholoog onwaardig zouden zijn. Beeld BELGA

De vzw Let’s Go Urban kwam in opspraak, maar volgens Dyab Abou Jahjah geen alleenstaand geval: “Sihame El Kaouakibi is een van de meest succesvolle voorbeelden van (...) hybride sociale ondernemers. Of ze iets illegaals heeft gedaan, is aan de rechter om te beslissen. Wel al duidelijk is dat ze dingen deed die moreel twijfelachtig zijn. Let’s Go Urban is slechts het topje van de ijsberg.”

Aya Sabi had liever een ode geschreven aan Sihame El Kaouakibi. Het draaide anders uit.

Het was lastig kiezen uit de even gevreesde als veelgelezen brievenreeks van Joël De Ceulaer. Die aan Tinne Van der Straeten, Ben Weyts, Sarah Melis of Marc Van Ranst haalden deze selectie nét niet.

“Het genre van de polemiek ligt op zijn gat”, schreef De Morgen-columnist Saskia de Coster naar aanleiding van een documentaire over Johan Anthierens, “omdat het in de eerste plaats een literair steekspel is én omdat het gewoon niet meer van of voor deze tijd is.” Waarop Delphine Lecompte dat “klinkklare onzin” noemde. En zo leek het genre van de polemiek vooralsnog niét begraven.

Kan en mag een witte auteur verhalen van zwarte mensen schrijven of vertalen? De vraag beroerde de gemoederen naar aanleiding van de aanstelling van Marieke Lucas Rijneveld voor de vertaling van de dichtbundel van Amanda Gorman. Voor columnist Mohamed Ouaamari kon dat best - “kwaliteit van de pen bepaalt wat goede literatuur is, niet de huidskleur”. Hij voegde daar een stevige maar aan toe.

Amanda Gorman draagt haar gedicht 'The Hill We Climb' voor tijdens de inauguratie van Amerikaans president Joe Biden in Washington. Beeld AP

De penibele relatie van N-VA met Europa merk je aan hun fractie in het Europees Parlement. De Vlaams-nationalisten behoren er tot de European Conservatives and Reformists (ECR). Recht en Rechtvaardigheid (PiS) deelt daar de lakens uit, de Poolse regeringspartij die in eigen land grossiert in antisemitisme en vrouwonvriendelijkheid. “N-VA bleef het afdoen als een uitzondering – ‘In elke fractie heb je wel die zatte nonkel’ – maar intussen telt de ECR meer zatte nonkels dan dat cruiseschip waarmee Motörhead de internationale wateren opzocht.” En volgens Vincent Stuer is dat een probleem.

In de aanloop naar Moederdag ontving Jana Antonissen quasi dagelijks e-mails die haar aanspoorden om haar moeder in de bloemetjes te zetten met een Bloomon-abonnement of de nieuwste Apple Watch. “Vandaag is die Moederdag-spam vervelend”, schreef onze columniste, “maar gelukkig niet meer zo pijnlijk als vroeger.”

Een meisje van 14 uit Gavere is op een begraafplaats in Gent aangerand en verkracht, enkele dagen daarna is ze uit het leven gestapt. De politie pakte vijf tieners op, waarvan een ook amper 14 en twee meerderjarig. Lore Baeten, zelf ooit slachtoffer van verkrachting, schreef dit stuk na het tragische nieuws.

In het conflict met de hongerstakers zag Bob Pleysier staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) pal staan. Er komt geen collectieve regularisatie. “En laat me maar brutaal zijn: dat is, hoe meedogenloos ook, zonder meer de enige juiste positie.” Joël De Ceulaer zag het in zijn brief aan Mahdi wel even anders. De hongerstaking kreeg ook internationaal weerklank.

Hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk. Beeld © Eric de Mildt

Tijd om onze omgang met rivier en water fundamenteel te herdenken, argumenteerde milieuhistoricus Tim Soens na de watersnood in Wallonië.

Afgelopen zomer wist ons land op zeven Olympische medailles binnen te rijven. Is dat goed? Hans Vandeweghe maakte aan het slot van de Spelen in Tokio de balans op.

Wat sportverslaggever Eddy Demarez in een onbewaakt moment zei over de uit Tokio teruggekeerde Belgian Cats, daar kon lang niet iedereen om lachen. Frederik De Backer hoorde roepen om ’s mans ontslag. “Op sociale media, liefst met Demarez erin getagd, opdat hij het zeker te zien zou krijgen. Stuk voor stuk mensen die alleen maar de ‘juiste’ dingen denken, over alles en iedereen, en dat nu eventjes zullen uitdragen.”

Succes vergt geen geluk, “je moet vooral hard werken”, lichtte Gert Verhulst zijn wereldbeeld toe in deze krant. “Er zijn mensen die zeggen dat ik chance heb gehad, welnu, die moeten dat dan maar denken. Er passeren elke dag 100 treinen, veel mensen springen op een van de 99 verkeerde, en die ene mens springt altijd op die éne juiste trein. (...) Is dat geluk? Nee, dat is talent, intuïtie, hard werken.” Kristof Calvo schreef een veelgelezen repliek, ook Mark Elchardus mengde zich in het debat.

Noëmi Plateau schreef een pakkend getuigenis over haar eetstoornis. “Het leek alsof ik opgesloten zat in mijn eigen wereldje, waarin niet eten en sporten het enige in het leven leek.”

Voor velen was het moeilijk te geloven dat iemand die zo vaak op zondagavond lachend en grappend de huiskamer binnen straalde plots beschuldigd werd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag. Ook voor Jonas Geirnaert. “Toch weet ik intussen dat dat is wat er gebeurd is. Niet één keer, niet tien keer, maar jaren aan een stuk, met een zeer lange waslijst aan vrouwen.”

In een veelgelezen brief aan deze krant wees Marjan Kuppens (40) ons erop dat ‘als het ergste wat men van je kind vraagt is om een mondmasker te dragen, het heus wel meevalt’. In een interview met deze krant voegde ze eraan toe: ‘Als mama van een kind met leukemie wil ik dat wie luid protesteert tegen de maatregelen beseft dat de pandemie ook impact heeft op de behandeling van zieke kinderen.’

Geveld door corona kon Samira Atillah de betogers tegen de maatregelen met een half oog volgen. “Ik heb het moeilijk met het gebrek aan solidariteit van die zogenaamde vrijheidsstrijders. Gebrek aan empathie: het sluipt al jaren door onze samenleving”

Een bloemlezing uit de tientallen lezersbrieven aan huisdichter Stijn De Paepe die onze redactie bereikten, na het lezen van zijn aangrijpende gedicht ‘Ga weg’.

De mensheid palmt de komende eeuw in met dezelfde meedogenloosheid, dezelfde hebzucht en dezelfde kortzichtigheid waarmee in vroeger tijden werelddelen werden toegeëigend. Kolonialisme is niet langer iets territoriaals maar iets temporeels geworden; het ergste ligt volgens David Van Reybrouck wellicht niet achter ons, maar vóór ons.