Wij kunnen met elkaar spreken in halve zinnen, kwartzinnen en zelfs in een enkel woord

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Sinds dat wonder, die zalige kleindochter van mij, geboren werd, nu vierenhalf jaar geleden, hebben haar moeder en ik elkaar – zonder iemand anders erbij – een keer of vijf gezien. Hooguit. Eigenlijk kan ik me maar drie keer voor de geest halen. Ik zoek me suf, maar vind maar drie herinneringen. Ze staan in mijn geheugen gegrift. Dat is het. Geen vijf.

Misschien ben ik domweg die twee andere keren vergeten. Nee, onmogelijk.

Mijn oudste, die geen kinderen heeft, zie ik vaak alleen. En als ik even snel de rekening maak, hebben mijn kleindochter Gloria en ik mekaar wel honderd keer gezien in de voorbije vierenhalf jaar. Zonder een ander erbij.

Hoe ouder Glorissima wordt, hoe meer zij me herinnert aan de duizenden dagen die haar moeder en ik doorbrachten met elkaar. Dubbel genot, de aanwezigheid van het kleintje en het hart vol herinneringen aan de grote. Intens gemis, ook dat.

Mijn jongste was negen toen de oudste het nest uit vloog. Van dan af waren we 5.475 dagen en nachten samen. Vijftien jaar lang. Altijd alleen wij twee. Nu drie keer een paar uur in meer dan vier jaar! Absurd. Altijd zijn man of kind, of beiden, erbij. Ook heel gezellig, maar niet te vergelijken met dat totaal vanzelfsprekend één zijn. Dat onuitgesproken weten wie de ander is, dat kennen van elkaar tot in elke cel. Onze twee-eenheid. De volkomenheid.

Tijd voor actie. En wel nu! We gaan uit eten, afspraak donderdag. Mijn dochter verandert van gedacht en stelt voor om samen naar de sauna te gaan. “Relaxen én samen iets eten. Wat denk je, mama?” Topidee.

Donderdagnamiddag appen we elkaar op exact hetzelfde moment: “Goed als we het uitstellen tot morgen?” Het gelijktijdig sms’en van dezelfde boodschap stelt me gerust, we kunnen het nog. Symbiotisch communiceren.

Wij kunnen spreken met elkaar in halve zinnen, kwartzinnen en zelfs in een enkel woord. We weten perfect waar we het over hebben. Een ander, als-ie het hoort, krijgt er kop noch staart aan. Wonderlijk.

Ik ben als de dood dat we dat kwijt zijn.

Vrijdag. Saunadag. Niet alleen zijn we samen, we zijn ook nog naakt samen. Ik zie het mollige baby’tje dat nog steeds in mijn gedachten leeft, uit het zwembad oprijzen als een godin. De lange benen, het ranke, slanke lijf, de heupen, de borsten, de overvloedige krullen rond dat slimme, heldere hoofdje. Mijn ogen drinken mijn dochter op.

Later aan tafel. “Hoorde jij…”, zeg ik.

“Dat was schrikken. Ik zag…”, zegt zij.

Ik: “Ja, en hij is…”

Zij: “Maar toen die…”

Ik: “Ja, toen wel maar zo…”

Zij: “Nee, oké, maar zo extreem…”

Ik: “Precies ja…”

Zij: ‘Om nog te zwijgen over…’

Ik: “‘Maar dat was toen al…”

Zij: “Ja, klopt, ik was…”

Ik: “Acht.”

Wat een opluchting. We kunnen het nog. Ik besef dat we het niet zullen verliezen, al zien we elkaar nooit meer. We rijden naar huis, praten verder in stukjes zinnen. We schieten in de lach. Meermaals. Ik zet haar thuis af. Ik hou zoveel van haar en zing zacht terwijl ik haar nakijk: “Daar gaat ze en zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend…” Ik rij naar huis. Het getingel van een sms’je. “Mama, dit moeten we meer doen. Je te klof.”

Onze geheimtaal. “Kyoutoo”, antwoord ik.