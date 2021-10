Mark Coenen is columnist.

Ook de werkelijkheid is onderhandelbaar: zo bleek gisteren eens te meer bij Werelddierendag. Mijn tijdslijnen ontploften van de bevallig kijkende, vierpotige hond- en katachtigen, toegezongen met ronkende omschrijvingen waaruit onvoorwaardelijke liefde spoot als was het de Trevifontein in Rome op een zonnige maandag.

Op Werelddierendag zijn dieren even net als mensen, zoals die van de Fabeltjeskrant ons voorhielden. Ik kan er een paar procent naast zitten, maar van die grote dierenliefhebbers op mijn tijdslijn eet 93 procent nog ongeveer elke dag het bestorven vlees van dezelfde dieren. Al nemen ze de dieren die ze opeten, gepimpt met vele kruiden om een en ander eetbaar te maken, niet meteen op de schoot, of toch niet gemakkelijk.

Ik blijf hen, met mijn aangeboren neiging tot contramine, vrolijk wijzen op deze rare morele blindheid, maar verder dan een verontschuldigend ‘oh maar wij eten niet elke dag vlees hoor’ komen de meesten niet. Wat al een hele vooruitgang is tegenover een paar jaar geleden, want de wijsheid komt met de jaren: daar ben ik qua vleesconsumptie het beste voorbeeld van. Veel van mijn tijd op aarde heb ik ook vlees gegeten, namelijk. Wie zonder zonde is werpe de eerste rundstong in madeirasaus.

Hij die stopt met vlees is te vergelijken met iemand die stopt met roken: het heilige vuur van de overtuiging stuurt hem op kruisvaart tegen de kerk waarvan hij zelf ooit lid was. Dat heb je dikwijls met afvalligen. Gelukkig blijkt dat dikwijls slechts een fase en schikt men zich in de rol van eenzaat in het land der kalveren.

Eerder zal de Vlaming van geloof of favoriete voetbalploeg veranderen dan dat hij stopt met dieren eten. Rutger Bregman poneert zelfzeker dat nog tijdens zijn leven het eten van vlees verboden zal zijn: toen ik het hoorde barstte ik een schel gelach uit.

Toch is er iets aan het veranderen. De dag der dieren leidde in het landelijke Werchter bijvoorbeeld tot een klein drama en tegelijk een grote grap: het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. Voor Werelddierendag organiseerde de plaatselijke lagere school een bezoek bij een ongetwijfeld zeer sympathieke schapenboer in de buurt, waar de kinderen diets worden gemaakt hoe men schapen samendrijft en vetmest en vervolgens doorverkoopt aan zij die aan het Offerfeest doen: ook aan Brusselaars die de dieren onverdoofd de keel oversnijden, want daar mag dat nog. Het bedrijf heet Offerfeest Werchter, waarmee het zijn missie kernachtig samenvat.

“Er zal hiervoor een kleine bijdrage (3 euro) via de schoolrekening aangerekend worden”, zo meldt de schooldirectie nog. Dat zette kwaad bloed bij ouders, die zich het naamfeest van de heilig Franciscus helemaal anders hadden voorgesteld. Ik zou volgend jaar met hen naar het vilbeluik gaan. Nooit te jong om te leren.