Wie zijn brooddoos leegeet, mag zijn koekje opeten. Scholen volgen dit straffen-en-belonenbeleid vanuit onwetendheid

Gaan we beter rekenen onder druk, dwang of als er een straf volgt? Nee, en dat is bij leren proeven en eten evenmin zo, zegt Vicky De Beule. Ze is diëtiste en auteur van Ik lust dat niet.

Onlangs ontving ik een noodkreet van een radeloze mama. Ze kreeg bij het infomoment op school te horen dat wie zijn of haar brooddoos niet leegeet, deze opnieuw voorgeschoteld krijgt tijdens het ‘koek & drank moment’ in de namiddag. Diegenen die wel hun brooddoos leegaten, mogen hun koekje opeten. Verder krijgt wie braaf was aan het eind van de dag een extra koekje. Wie stout was geweest, niet. Ze had er niet van geslapen en al veel gehuild. Haar kindje is een moeilijke eter.

Dit is jammer genoeg de zoveelste getuigenis die aantoont dat onze taak als voedingsdeskundige nog lang niet af is. Ze illustreert op pijnlijke wijze dat de handvatten om een positieve relatie met voeding op te bouwen, nog niet wijdverspreid genoeg, laat staan gekend zijn. Want zo goedgelovig wil ik blijven: het is vanuit onwetendheid dat scholen dit straffen-en-belonenbeleid volgen. Denkend hiermee goed te doen, niet beseffend hoe nefast deze negatieve voedingsstrategieën op korte en lange termijn zijn.

Als diëtiste, gespecialiseerd in moeilijk eetgedrag, kan ik je vertellen dat er één gouden regel is bij voeden: de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid.

Deze geeft ouders de verantwoordelijkheid over wat je een kind aanbiedt, wanneer en waar. Of een kind eet van wat het aangeboden krijgt en hoeveel het ervan eet: deze verantwoordelijkheden liggen bij het kind. Deze regel wordt al meer dan 40 jaar naar voor geschoven wanneer het gaat over het ontwikkelen van gezonde eetvaardigheden.

Vicky De Beule diëtiste. Beeld Monica Bommer-Neuner

Een kind weet namelijk perfect wat zijn of haar eigen lichaam nodig heeft, op elk aangeboden eetmoment, opdat het optimaal zou groeien en functioneren. Dit kunnen wij niet bepalen voor een kind. Net zoals iemand anders dat ook niet voor ons kan bepalen. Elk individu voelt zijn eigen honger- en verzadigingssignalen aan. Waarom zouden wij ditzelfde kind beter dan zijzelf aanvoelen? (Bij een kind met autisme of de eetstoornis ARFID of omwille van de medicatie met ADHD kunnen deze signalen verstoord zijn. Het is van belang dit samen te bekijken met een expert die je hierin kan begeleiden.)

Of een kind klaar is om van iets te eten, heeft alles te maken met het feit dat eten een leerproces is. En dat aan eten en proeven voorafgaat. Jonge kinderen gaan typisch door een kritische eetfase waarbij het helemaal niet evident is om iets zomaar in de mond te steken, laat staan op te eten. Als we in een ‘leer’-jaar mogen leren schrijven op eigen tempo, in opbouwende stapjes en met positieve ondersteuning van de juf of meester, waarom zouden we ditzelfde kind dan dwingen om iets op te eten en indien dit nog niet lukt, te straffen?

Gaan we beter rekenen onder druk, dwang of als er een straf volgt? Laat staan er meer van houden? Dit is net zo bij leren proeven en eten. Ouders getuigen in mijn praktijk dat ze tot op vandaag de dag de hevige emoties kunnen oproepen bij anekdotes van meer dan 30 jaar geleden toen ze in de refter of het internaat gedwongen werden om iets op te eten. Tot vandaag kokhalzen ze bij de gedachte of het zien van datzelfde voedingsmiddel.

Laten we samen een generatie voeden, waarbij eten geen beloning of straf meer is, zodat we een volgende generatie emotionele eters vermijden. Want geef toe: als honger niet het probleem is, is eten zelden de oplossing. Dat glas wijn maakt echt een rotdag niet beter. Die pot ijs lost de eenzaamheid niet op, net zoals die reep chocolade ons niet gelukkiger maakt. En toch grijpen wij ernaar, omdat we dat aangeleerd hebben gekregen als kind, want ‘zoet’ moesten we verdienen en hielp tegen elk ‘pijntje’.

Laten we samen een generatie voeden, waarbij een kind op eigen tempo en zonder druk mag leren proeven en eten. Lukt het vandaag nog niet, dan oefenen we gewoon morgen nog een keertje! Zo ‘leert’ een kind toch ook zwemmen en fietsen? Aan ons om hen overwegend gezonde en evenwichtige brooddozen en snackjes mee te geven. Aan hen om op termijn gezond en evenwichtig te leren eten.

Boterhammen met choco

Ik hoop dat deze mama niet noodgedwongen vervalt in het aanbieden van uitsluitend witte boterhammen met choco, opdat de brooddoos maar zou worden opgegeten en ook haar kindje blij zou mogen gaan spelen na het eten van een koekje. Want wat winnen we hierbij? Bitter weinig… Als we geen fruit en groenten of andere gezonde voeding aanbieden, kan een kind er niet van leren eten. Op het droge leren zwemmen, lukt niemand.

Positief voeden. Laat ons daarvoor samen gaan. Vanaf morgen. In het belang van al die kinderen, die optimaal willen groeien en functioneren!