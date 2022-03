Wie zich nu nog verzet tegen wapensteun aan de Oekraïners, moet weten in welk spel hij meespeelt

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het bombardement van een schouwburg in Marioepol die dienst deed als schuilkelder voor tientallen gezinnen met kinderen, voegt een nieuwe gruweldaad toe aan de almaar langere lijst oorlogsmisdaden van het leger van de Russische autocraat Vladimir Poetin in Oekraïne. Als bij wonder lijken de keldermuren niet ingestort te zijn, wat doet hopen dat het aantal slachtoffers van deze nieuwe laffe aanslag beperkt kan blijven. De oorlogsgruwel in Marioepol is er niet minder groot om.

Bombardementen op burgerdoelwitten zoals deze schouwburg roepen de vraag op naar de tactiek van de Russische legerleiding. Is dit een bewuste, cynische aanpak om het verzet van de Oekraïners langzaam te breken? Of is het pure frustratie en revanche op onschuldigen, omdat de invasie aan het mislukken is? Er zijn steeds meer aanwijzingen van het tweede. Volgens westerse inlichtingendiensten boekt het Russische leger amper nog vooruitgang. De aanval is onderschat, tanks lopen stuk in de modder of op het Oekraïens verzet dat versterkt wordt door wapenleveringen uit het Westen.

Nog deze week besliste de Amerikaanse regering om voor honderden miljoenen extra militaire steun aan te leveren. Dat roept bij sommigen de vraag op of dat wel zinvol is en niet tot meer oorlogsgeweld zal leiden. Moeten we de vrede geen kans geven, nu diplomatieke gesprekken enige vooruitgang laten zien, weliswaar met een slakkengangetje?

Dat is een pijnlijk misverstand. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, juist om een rechtvaardige en duurzame vrede tot stand te brengen, moeten de aangevallen Oekraïners alle kansen krijgen om zich te verdedigen. Alleen zo kunnen ze als een gelijkwaardige gesprekspartner op blijven komen aan de onderhandelingstafel. Het alternatief is dat je de agressor met bruut geweld een buurland laat vermorzelen om dan met harde hand eenzijdige voorwaarden voor ‘vrede’ op te leggen. Dat is geen vrede. Dat is capitulatie.

Iedereen kan zien met welk cynisch en extreem geweld Rusland de oorlog voert die het zelf heeft ingezet. Ook nu de opmars stilvalt, kan Rusland nog altijd met brute militaire overmacht de tegenstand vernietigen. Wie zich nu nog verzet tegen wapensteun aan de Oekraïners, moet weten in welk spel hij meespeelt. In het beste geval getuigt dat van grote naïviteit. In het slechtste van het al dan niet bewust blijven buigen voor de wensen van de autocraat in het Kremlin.

Vrede is meer dan een wapenstilstand. Na het staakt-het-vuren begint het vredesproces pas, met het bewenen en eer betuigen van slachtoffers, het herstel van een kapotgeschoten land en economie, en het zoeken naar een vorm van veiligheid en vertrouwen tussen twee buurlanden. Dat is niet vanzelfsprekend, hoe de krijgsverrichtingen ook verlopen. Zeker is wel dat we Oekraïne niet helpen door uit naam van misbegrepen pacifisme weg te kijken van de zeer reële oorlogsgruwel.