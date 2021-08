Wie verandering wenst in Wit-Rusland, moet China viseren

Christophe Brackx is auteur van De laatste dictator van Europa. De opstand tegen Loekasjenko (Lannoo, 2020).



Exact een jaar geleden, op zondag 9 augustus 2020, wordt in Wit-Rusland een nieuwe president verkozen. Ik ben in Minsk en iedereen die ik ontmoet, schreeuwt het uit: “Weg met Bat’ka!” Bat’ka betekent vadertje en dat is Aleksander Loekasjenko, de dictator die al vijf verkiezingen vervalst heeft en al meer dan een kwarteeuw door terreur aan de macht blijft.

Maar een jaar later zit de tiran van Minsk nog altijd op zijn troon. De stembusgang werd opnieuw vervalst. En toen de Wit-Russen tegen die kiesfraude op straat kwamen, liet Loekasjenko zijn repressieapparaat de vreedzame betogingen neerslaan. De straten van Minsk kleurden die avond, en vele volgende, letterlijk rood van het bloed. Ik was er niet alleen getuige van, ik deelde zelfs een klein beetje in de klappen.

Het afgelopen jaar is de terreur tegen de eigen bevolking exponentieel gegroeid. Meer dan 50.000 Wit-Russen werden opgepakt. Duizenden zijn gefolterd. Tientallen werden vermoord of zijn verdwenen. De levens van tienduizenden gezinnen werden verwoest. Ook een heel stuk van de infrastructuur in het land is vernield. Bedrijven, mediaorganisaties, culturele organisaties, zelfs restaurants, winkels en bars… allemaal werden ze op last van de dictator gesloten. Omdat hun eigenaars de opposite steunden. Het heeft een nieuwe Wit-Russische braindrain veroorzaakt, naar landen als Cyprus, Oekraïne en Polen.

Leveren de sancties iets op?

De EU heeft sancties uitgevaardigd als antwoord op al dat bloedvergieten, al die horror. Maar hebben die strafmaatregelen al iets opgeleverd? Loekasjenko en zijn siloviki, zijn beulen, lijken vandaag steviger in het zadel te zitten dan ooit.

Natasja Belikova, directrice van het Belarus in Focus Information Office, een soort denktank rond Wit-Rusland, zegt dat de gevolgen van de EU-sancties almaar meer merkbaar worden in haar geboorteland. En dat in de complete teloorgang van het voorheen goed functionerende overheidsapparaat, dat nog tijdens de Sovjet-tijd werd opgebouwd.

Omdat de dictatuur alle fondsen nodig heeft om haar veiligheidstroepen te betalen, bouwt ze de overheid consequent af. Zo worden de ministeries van Huisvesting, Gezondheidszorg, Pensioenen, Cultuur… helemaal uitgehold. Mensen worden ontslagen en niet vervangen, diensten worden opgedoekt. Dat gaat allemaal ten koste van de gewone Wit-Rus. Loekasjenko móét wel, meent Belikova. Als hij die strategie niet volgt, heeft hij binnenkort een opstand te vrezen binnen zijn eigen machtsapparaat. Ivan Tertel, vorig jaar benoemd als hoofd van de KGB, trekt bijvoorbeeld steeds meer macht naar zich toe. Loekasjenko moet hem, hen, blijvend aan zich binden. Met geld.

Andere ministeries worden niet afgebouwd maar volledig onder het toezicht van de veiligheidsdiensten geplaatst. Aan het hoofd van het ministerie van Sport, zie ook het schandaal rond sprintster Kristina Timanovskaja, staat nu een KGB-kolonel. Het ministerie van Onderwijs schakelt opnieuw over op een stalinistisch aandoend, ultranationalistisch onderwijssysteem. De leerlingen van de lagere en middelbare scholen krijgen vanaf september vooral les over de almacht van Loekasjenko en de onfeilbaarheid van zijn regime. Kinderen moeten vanaf nu patriotten worden, niet langer burgers.

China viseren

Mogen wij, als zogenaamd moreel hoogstaande westerlingen die het bloedvergieten willen stoppen en de dictatuur zien verdwijnen, niet op meer hopen? Moeten we niet meer verwachten van onze politiek verkozenen – om het juiste te doen, moreel en humanitair? Of, anders gezegd: kunnen de sancties tegen het Wit-Russische regime wel werken als we de financiers en steunpilaren van de dictatuur niet aanpakken? Als we Rusland en, vooral, China buiten schot laten?

De Chinese president Xi Jinping, een ogenschijnlijk softe dictator met een personencultus van popsongs, kinderboeken en cartoons, roept de EU op om zich afzijdig te houden. Peking heeft miljarden euro’s geïnvesteerd in Wit-Rusland: het Great Stone Industrial Park nabij Minsk is de meest prestigieuze Chinese investering in het buitenland. Xi noemt dat bedrijvenpark “de parel aan de kroon van de Yidai Yilu”, de Nieuwe Zijderoute.

Die is met een kostprijs van 2 triljoen Amerikaanse dollars – een triljoen is een getal met 18 nullen – een van de vijf grootste investeringsprojecten in de geschiedenis van de mensheid. Om zijn invloedssfeer en afzetmarkt te vergroten, begon China in 2013 met de creatie van dat nieuwe handelsnetwerk, dat nu al 68 landen beslaat en op 75 procent van de wereldbevolking mikt. Wit-Rusland is momenteel de meest westelijke natie op de landcorridor die China naar Europa heeft aangelegd. Minsk is dus essentieel om te exporteren naar het Westen.

Het zou van een fantastisch staaltje realpolitik getuigen als westerse politici Rusland, en vooral ook China, economische sancties opleggen als ze de Wit-Russische dictatuur blijven steunen. Xi is sowieso zenuwachtig: door de EU-sancties tegen Wit-Rusland loopt zijn export naar het Westen al gevaar. Daarop inspelen lijkt een manier om de almaar driester wordende Loekasjenko-kliek van de macht te verdrijven.

Een EU-paspoort voor elke Wit-Rus

Er is misschien nog een andere methode om de Wit-Russen sneller te verlossen van hun moorddadige dictator. Waarom geeft de Europese Unie niet per direct, om humanitaire redenen, alle Wit-Russen die dat willen een EU-paspoort en dus een verblijfplaats naar keuze?

Wit-Rusland heeft een zogenaamd high human potential. De mensen die op straat komen tegen de dictatuur zijn hooggeschoold, jong en meertalig. Ze dragen als referentiekader niet het leven in de voormalige Sovjet-Unie mee, maar sociale media als Telegram en Facebook, vliegtuigreizen met Ryanair en internationale (pop)cultuur. Die Wit-Russen noemen zichzelf nu al de ‘inwoners van Belarus’, tegengesteld aan de ‘regimegezinden van de Sovjetrepubliek Belarusia’. Dat is een soort running joke in Minsk, maar tegelijk ook een teken van de tweedeling in het land: of je bent er pro-westers, of pro-Loekasjenko.

Alle Wit-Russen die dat willen meteen een EU-nationaliteit geven kan tot een DDR-scenario leiden. Wit-Rusland zou letterlijk kunnen leegstromen. Of, als de dictatuur zijn inwoners zou tegenhouden: de druk op de grenzen met EU-lidstaten als Polen en Litouwen zou onhoudbaar worden. Sowieso zou het regime in Minsk getroffen worden door een demografische implosie, een ware leegloop – niet de eerste in de geschiedenis van het land. En wat stelt een dictatuur nog voor zonder inwoners?