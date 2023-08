Wie spioneert moet geraakt worden waar het pijn doet: in de beurs

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

In zijn streven de techsupermacht te worden schuwt China - nog steeds - de bedrijfsspionage niet, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Ook onze bedrijven en universiteiten ontsnappen niet aan het ‘alziende oog van Peking’.

We hebben dit deels aan onszelf te danken. Westerse bedrijven waren naïef het principe te onderschrijven dat wie een fabriek in China wil, daar een joint venture voor moet aangaan met een Chinese partner waarbij technologieoverdracht verplicht is. Voorts beschermden we onze technologie te lang te weinig tegen diefstal en cyberspionage.

Een berucht voorbeeld van diefstal is hoe de Franse vliegtuigmotorbouwer Safran en het Amerikaanse General Electric een partnerschap aangingen met China om een nieuwe vliegtuigmotor, de Leap-1, te bouwen. Een medewerker in een lokaal Chinees kantoor van Safran werd door de Chinese staatsveiligheid gedwongen om een Trojaans paard te installeren bij zijn werkgever om bij de blauwdrukken van de nieuwe motor te komen. Jaren later bouwde China de CJ-1000AX, een perfecte kopie van de Leap-1.

Maar meestal gebeurt de kennisoverdracht open en bloot. Meer dan 30.000 Chinese werknemers van EU-technologiebedrijven, vooral uit de chipindustrie en telecom, trokken in de laatste 20 jaar terug naar huis. Gebeurde dat niet goedschiks, dan kwaadschiks - door de overheid via familie onder druk gezet.

Zoals onderzoeker Chris Miller eerder dit jaar in deze krant vertelde zijn we nu in een nulsomspel met China aanbeland. “De oncomfortabele realiteit waar we tegen aankijken is dat we niet langer in de situatie verkeren waarbij iedereen wint als we allemaal sneller lopen”, zei hij. “We mogen niet meer denken dat de ontwikkeling van technologie enkel onze smartphones ten goede komt. Dezelfde technologie hergebruikt China om zich te bewapenen en Taiwan te bedreigen” - het land waar wij het meest afhankelijk van zijn voor onze microchipproductie.

Hoog tijd dus dat de EU in overleg met haar technologische bedrijven en universiteiten de firewall rond strategisch techonderzoek volledig dichtbouwt. Een nog breder scala aan preventieve en repressieve maatregelen dient zich aan.

Preventief zou men van Chinese onderzoekers kunnen eisen dat ze zich contractueel verbinden om tot meerdere jaren na het beëindigen van hun contract niet te werken voor Chinese bedrijven of de Chinese overheid, op straffe van internationaal verhaalbare boetes. In ruil kan men het dan (nog) makkelijker maken voor hen en hun gezin om zich te naturaliseren, zodat het pressiemiddel van hun nationaliteit verdwijnt.

Stel ook strengere sancties in voor spionage. Wie spioneert moet geraakt worden waar het pijn doet: in de beurs. Als bewezen is dat een product gemaakt is door diefstal van intellectuele eigendom, leg dan wereldwijde embargo’s op om iedereen die in dat product handelt de toegang te ontzeggen tot onze interne EU-markt.

Nu de Chinese economie hapert is dit een goed moment om onze handelsrelatie weer in evenwicht te brengen. Goedschiks of kwaadschiks. Dat kunnen wij nu van China kopiëren.