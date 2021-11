Mark Coenen is columnist.

What a time te be alive: drie en een half miljard jaar geleden begon het leven op aarde en de volgende twee weken wordt in Glasgow beslist wanneer we ermee ophouden. Of niet.

Als de Vlaamse regering tenminste haar huiswerk op tijd afkrijgt. Ik ben, net zoals elke journalist, een geweldige fan van krappe deadlines, maar de Vlaamse regering is bezig het wereldrecord ‘just in time’ scherper te stellen. Wie ooit een goede definitie zoekt van uitstelgedrag kan daarvoor terecht aan het Martelaarsplein.

De wereld houdt zijn adem in: iedereen weet dat de G20 wacht op de definitieve goedkeuring van nieuwe isolatieregels in Vlaanderen als ambitieus sluitstuk om de verhoging van de temperatuur op aarde onder de 1,5 graden te houden.

Toen bleek dat we ook de genereuze subsidie voor zonnepanelen verlengd hadden werden in Schotland grote, op pellets brandende vreugdevuren aangestoken, verhoging van de CO 2 of niet. President Xi Jinping van China stuurde een telegram met gelukwensen.

“Als ze nu nog gaan rekeningrijden op hun E19 zijn we er helemaal”, brulde Boris Johnson naar Macron, waarna zij nog even een boom gingen opzetten over de visvangst.

Greta Thunberg werd in Glasgow onthaald als een popster en onze eigen Jeanne d’Arc van de klimaatbeweging spreekt de premier in televisieprogramma’s kritisch toe zonder dat het beeld meteen op zwart gaat: het moet van de jaren zestig geleden zijn dat de jeugd zo’n impact heeft gehad op het beleid en dat het ook dikwijls vrouwen zijn heeft iets met de tijdgeest te maken, mag ik hopen.

Tijdens mei ’68 werd de revolutionaire boodschap veelal uitgedragen door mannen: Daniel Cohn-Bendit, Paul Goossens en Rudi Dutschke liepen voorop met de vlag van de revolutie, al waren er hier en daar ook al Nederlandse dolle mina’s die hun bh verbrandden. Recent bleek dat laatste verhaal gebaseerd op een stadslegende: ooit werd er bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker welgeteld één korset verbrand, ter ere van haar strijd voor het vrouwenkiesrecht, maar verder was er niets van aan. Men was in die tijd ook meer bezig met de seksuele revolutie dan met het klimaat.

In 1972 schreef Marleen Porta daar een mooi boekje over: Dag Leven. Het verhaal van een pubermeisje dat opgroeit in Lier en moet vechten voor de liefde die ze op haar zeventien wil beleven en waar ouders en de goegemeente tegen zijn. Bij het herlezen 50 jaar later valt de klamme kneuterigheid op, terwijl ik dacht dat ze toen allemaal aan de vrije liefde waren.

Marleen werd niet serieus genomen. Dat is vijftig jaar later niet veranderd, als je de reacties op de boude uitspraken van Anuna De Wever leest.

Toch kwam het goed met Marleen Porta, die ook zo niet heette. Marleen Vanderpoorten schopte het later tot minister en voorzitter van het Vlaams Parlement.