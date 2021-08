Wie nog een airconditioning heeft, krijgt lijfstraffen, wie zijn gras maait ook.

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Wat er ook gebeurt: de aarde gaat de volgende dertig jaar blijven ­opwarmen, tot we omstreeks 2051 een flauwe temperatuurbocht naar beneden maken. Als we keihard ons best doen, want nu houdt het niet echt over.

Beetje sappelen in de marge, beetje pappen en nat­houden, niet te veel problematiseren, keihard de ­tegenstand ridiculiseren en voluit ­polariseren over oplossingen: het is wereldwijd het politieke recept van de inertie van de laatste twintig jaar.

Tegen 2051 gaat mijn oudste dochter bijna met pensioen, als dat nog ­bestaat, en zorg ik zelf, als ik nog besta, voor een serieuze stijging van de lokale temperatuur door de hele dag door keihard in mijn pamper te plassen, want tegen dan ben ik 93 en werkt geen ene van mijn sluitspieren meer naar behoren en zal ik mij daar ook geen ene fluit meer van ­aan­trekken.

Mijn vrouw en mantelzorgers ­daarentegen.

We starten en eindigen ons leven in pampers, alleen zijn ze op het einde der dagen vele maten groter. En valt het te hopen dat pampers tegen dan niet verboden zijn, wegens te ­ver­vuilend.

Of ze moesten daar tegen dan ook iets op gevonden hebben: ze kunnen ­zoveel, mijnheer.

Wie weet injecteren ze de gemiddelde bejaarde dan met serum van genetisch gemanipuleerde muizen die het eeuwige leven hebben, waardoor we tot ver voorbij de honderd kunnen profiteren van de sociale zekerheid, want daar hebben we tenslotte ­belastingen voor betaald en wat ­denken ze wel en ik dacht het niet.

Tot dan riskeren we te leven in grote sociale onzekerheid: wie een beetje somber is aangelegd, ziet de toekomst met angst en beven tegemoet.

Zij die vinden dat nu al niets meer mag, gaan ten prooi vallen aan een grote radeloosheid, als ze merken dat ze volgens hun ­Energiepas de ­volgende vijf jaar maar één keer het vliegtuig mogen nemen, met tickets die een gemiddeld maandloon kosten.

Vlees eten was al zwaar belast sinds 2026, maar is tegen dan verboden.

Met lange tanden kauwt men op ongeweekte kikker­erwten in een laf sausje van zelf­gekweekte bieten. Beyond Burger is op de beurs zoveel waard als het bnp van China en Pakistan samen.

Het verzet van rabiate carnivoren die zich barricadeerden in een ­reus­achtige kippenkwekerij in ­Kortessem, wordt genadeloos ­gebroken met Antwerpse Bearcats die vanaf 2025 verplicht elektrisch zijn.

Wie zijn huis niet isoleert, moet de hele dag een hoed en thermisch ondergoed dragen, want de thermostaat is geblokkeerd op een in de winter ­onaangename 14 graden.

Zij die dat te koud vinden kunnen zich verwarmen door hun zwembad af te breken, want de gemeentelijke ­zwembelasting wordt torenhoog.

Wie nog een airconditioning heeft, krijgt lijfstraffen, wie zijn gras maait ook.

De boter die we allemaal op ons hoofd hebben, loopt binnenkort ­tappelings van onze schouders.

Ik krijg het er een beetje warm van.