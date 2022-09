Wie liever de groenen jent of denkt dat de klimaatverandering onze tijd nog wel zal duren: u vergist zich

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

De start van het schooljaar luidt ook het einde in van het zomergevoel. Voor wie bij die gedachte alleen al melancholisch wordt: de officiële, meteorologische zomer duurt nog wel een weekje of drie en de temperatuur blijft voorlopig hoog.

Het was, of is, een warme, droge en uitdagende zomer. En het zal voor velen van ons gelukkig ook een mooie zomer geweest zijn. Het opmerkelijke is dat die laatste vaststelling - het is een mooie zomer - door sommige, ook verstandige mensen verwoord wordt als een daad van verzet. Als een bevestiging dat zij zich niet laten gek maken door de klimaatopwarming en gewoon genieten van het warme weertje. Mag het nog?

Absurde tegenstelling

Natuurlijk mag het nog. Het is alleen wel een absurde tegenstelling. Het is niet omdat je geniet van de warmere zomers in België dat de zorgen om de opwarmende aarde plots van de baan zijn. Het is perfect mogelijk om tegelijk hier te genieten van een zonnig terras en de ogen open te houden voor het bredere plaatje van wereldwijde klimaatontwrichting. Door het veranderende klimaat wordt dit land stilaan een goede biotoop voor wijnbouw. Fijn voor de wijntelers en voor de wijnliefhebbers, maar dat wil toch niet zeggen dat de klimaatcrisis plots geen aandacht meer verdient?

Behalve een topperiode voor de Belgische kust was deze zomer er ook weer een van extreem weer en zorgwekkende tendensen. Terwijl grote bosbranden in Europa amper nog een punt van aandacht zijn, kreunde China meer dan twee maanden onder de langste hittegolf ooit. In Pakistan eisten overstromingen meer dan duizend levens. Dichter bij huis verscherpte het veranderend klimaat de energiecrisis nog. Hitte joeg het stroomverbruik (voor afkoeling) nog op, terwijl gehoopt was op minder verbruik in de zomermaanden; droogte maakte vervoer van steenkool (jawel, steenkool) naar verbrandingscentrales moeilijk door de lage waterstand op de Duitse rivieren, terwijl tekort aan koelwater ook de Franse kerncentrales parten speelde.

Ook dat was de zomer van 2022. We kunnen niet blijven beweren dat dat allemaal meteorologisch toeval is.

Paniekzaaierij

Het klopt dat overdreven apocalyptiek en paniekzaaierij de zorg om het klimaat meer kwaad dan goed gedaan hebben. Maar nu lijkt het omgekeerde aan de hand. Hoe meer de gevolgen van de klimaatverandering tastbaar worden, hoe meer sommige mensen neigen naar de ontkenning dat er een probleem is. Niet zozeer omdat ze ‘wappies’ zijn, maar omdat ze liever de groenen wat jennen of denken dat het hun/onze tijd nog wel zal duren. Dat is een vergissing. Het is een houding die wellicht nog kwalijker is dan die van de apocalyptici.

Het menselijke vernuft moet in staat geacht worden de ergste gevolgen van de klimaatopwarming af te wenden. Die hoop blijft intact. Dan nog zullen er ingrijpende keuzes en investeringen in een nieuwe, andere koers nodig zijn. De huidige, door fossiele bronnen aangedreven energiecrisis is veeleer een bevestiging van dat feit dan een ontkenning ervan.

Dat biedt stof tot nadenken, voor vanavond op het terras.