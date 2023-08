Wie in de frontlinie van al het natuurgeweld leeft, kan zich geen lui defaitisme veroorloven

Barbara Debusschere is journalist.

Journalisten zijn naarstig op zoek naar synoniemen voor het woord ‘ongezien’. Al hebben we in onze gereedschapskist nog ‘buitengewoon’, ‘abnormaal’, ‘extreem’ en ‘uitzonderlijk’ zitten, deze zomer bekruipt ons het gevoel dat die paar adjectieven niet blijven volstaan om de resem aan hittegolven, bosbranden, overstromingen, zomerstormen, smelt en opwarming in zee mee te blijven omschrijven die over de planeet razen.

Van Italië tot Zuid-Korea, van Slovenië en Rhodos tot China en Florida, van India en de VS tot Nederland en Scandinavië: op de meest uiteenlopende plaatsen zijn al die ‘nooit eerder geziene’ weerrampen en -records vooreerst uiterst vernielend en vaak dodelijk.

Op het Hawaïaanse eiland Maui, getroffen door catastrofale bosbranden, zijn nu 55 doden geteld en dat aantal loopt nog op. De branden hebben woonwijken in de as gelegd en zowat 80 procent van de stad Lahaina verwoest. De beelden zijn apocalyptisch. Duizenden zijn geëvacueerd. Gouverneur Josh Green noemt het ‘de grootste natuurramp in de geschiedenis van Hawaii’, waar de laatste jaren steeds minder regen valt en hitte en droogte toenemen.

“De volledige omvang van de vernieling zal je shockeren. Het is alsof er een bom is ontploft. De heropbouw zal vele jaren en miljarden kosten”, aldus Green. Hij echoot Robert Golob, de Sloveense premier die vijf dagen geleden de hevige en dodelijke overstromingen daar de ergste ooit in zijn land noemde.

Deze onophoudelijke cascade aan hevige gebeurtenissen is schokkend maar niet verrassend. Het is het patroon waar klimaatwetenschappers jaren geleden al op wezen: de opwarming van de aarde vergroot de kans op steeds meer en steeds intensere natuurrampen aanzienlijk.

Een typische reactie is dan: wegkijken of moedeloos de schouders ophalen en besluiten ‘dat het toch te laat is’. Maar daar zijn we niets mee. Wie in de frontlinie van al dat natuurgeweld leeft, en dat doen we op de duur allemaal, kan zich geen lui defaitisme veroorloven. Want er moeten levens heropgebouwd worden. En ondertussen moeten die ook aangepast worden aan deze nieuwe realiteit.

Onder andere Bangladesh, de straatarme deltanatie die onophoudelijk gegeseld wordt door zondvloed, cyclonen, stijgend zeewater en droogte, toont hoe je dat doet. Groenten telen op waterbedden van hyacinten, verhuizen, uitgekiende lokale alarmsystemen, op andere momenten of andere gewassen oogsten, iedere druppel regenwater sparen: er is veel meer mogelijk dan je zou denken en het is absoluut niet te laat om het allemaal in stelling te brengen.

Dat geldt ook voor wie reageert met ‘het is te duur om de klimaatcrisis onder controle te krijgen.’ Dat klopt niet. Economen hebben berekend dat het nu zo’n twee procent van het wereldwijde bnp zou kosten. In 2050 zou dat al twintig procent zijn. Het is dus vooral te duur om de klimaatcrisis niét aan te pakken.

Bovendien ontvangt de fossiele industrie jaarlijks een bedrag van ruim zes procent van het wereldwijde bnp in de vorm van subsidies. Bedenk wat er met zelfs nog maar een deel van dat geld mogelijk zou zijn. We kunnen veel meer doen om de oorzaak van het probleem aan te pakken en om ons beter te beschermen tegen de gevolgen. Ongezien veel meer.