Wie huurt, krijgt - als de huisbaas dat wil - straks een financieel nekschot

Joël De Ceulaer is senior writer bij De Morgen.

In het evangelie volgens Mattheus vertelt Jezus de parabel van de naarstige boer die een deel van zijn zaad op de rotsen gooide. Dat was niet zo snugger van de man, want zaad op de rotsen kan geen wortel schieten, en dus ook nooit vruchten dragen. Zaad op de rotsen gooien is verspilling. Wie zuinig moet zijn en wil oogsten, zaait op vruchtbare grond.

Onze overheid is vandaag die boer. Het zijn barre tijden, met zeer veel behoeften en weinig geld. Toch slagen onze beleidsmakers erin om van dat schaarse geld een deel te verspillen, als was het zaad dat ze met vrachtwagens tegelijk op de rotsen laten storten.

Een recent voorbeeld: die 100 euro die ieder gezin onlangs cadeau heeft gekregen via een korting op de energiefactuur. Eerlijk antwoorden: wie heeft dat gevoeld? Velen wel, allicht - en des te beter dan. Maar als u bij de kloeke middenklasse hoort, is de kans groot dat u de korting niet eens gemerkt hebt, laat staan gevoeld. Of misschien zag u ze wel, maar vroeg u zich af waarom de overheid niets nuttigers doet met dat geld. Mensen in moeilijkheden helpen, bijvoorbeeld - zo’n raar idee is dat toch niet?

Helaas. In België - en zeker in Vlaanderen - komt het idee om mensen in moeilijkheden te helpen, altijd op de tweede plaats. De middenklasse is de eerste, grootste en belangrijkste politieke doelgroep. Als er geld wordt gespendeerd, gaat het eerst en vooral daar naartoe, naar de spreekwoordelijke hardwerkende Vlaming, die al met al goed de kost verdient, en toch vaak schaarse overheidsmiddelen scoort. Ook dat staat bij Mattheus te lezen: aan wie heeft, zal nog gegeven worden. Jawel, er zijn heel wat sociale tarieven, maar om subsidies te krijgen voor zonnepanelen of een elektrische wagen, bijvoorbeeld, moet je die dingen eerst kunnen betalen. Geen geld, geen subsidies.

Gisteren, op de dag des Heren, opperden christendemocraten het idee om het groeipakket - kinderbijslag, zoals dat ooit heette - volledig te indexeren. In De Zondag pleitte Vlaams minister Benjamin Dalle daarvoor, bij VTM Nieuws kopte cd&v-voorzitter Sammy Mahdi de bal nog eens binnen. Die volledige indexering is nu onverantwoord: ze zal honderden miljoenen kosten en bij velen valt ze als zaad op de rotsen. De Vlaamse regering moet de kans grijpen om met dat groeipakket de armoede te bestrijden.

Indexeer - en waarom niet: verhóóg het kindergeld - bij wie het wél voelt. Bij wie het nodig heeft, bij wie vecht om te overleven. Akkoord, Dalle wil voor die mensen extra toeslagen, maar je kunt vandaag niet alles hebben. Dit wordt kiezen.

Er is ook een indexering die even mag verdwijnen: die van de huurprijzen. Daar had Mahdi bij VTM Nieuws geen oren naar. Ten onrechte. Wie één of meerdere huizen bezit, betaalt geen belasting op de reële huurinkomsten, maar mag wel die inkomsten indexeren. Wie huurt, bevindt zich doorgaans al in weinig benijdenswaardige papieren, en krijgt - als de huisbaas dat wil - straks ook nog een financieel nekschot.

Dat is, volgens elk evangelie, totaal onrechtvaardig.