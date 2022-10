‘Wie heeft eigenlijk beslist dat het over woke moest gaan?’

Mark Coenen is columnist.

“Dus Bart schrijdt straks waardig de Aula Pieter De Somer binnen als de muziek speelt en roept gespeeld kwaad ‘zet die ploat af’: daar zijn we het over eens. We spelen ‘Woke on the Water’ van Deep Purple, maar dan in de versie van de Strangers: dat wordt lachen. Hoe zien we de rest van de avond, comiliiiones of hoe noemen ze ons alweer?”

“Commilitones, Zeger. Com-mi-li-ton-es. Blijf nu toch eens bij de les! En we zijn niet eens een studentenclub.”

“K, dude. Welke les?”

“Kunnen we hem niet binnendragen op een falanx, omringd door een lijfgarde in blauwe pakken? Ik weet van zijn chauffeur dat hij dat zeer zou appreciëren.”

“Mijn grootvader doet in oud hout, dus een pallet is snel gevonden. Ik haal wel een hamerke en een zaagske en een beitelke uit de Gamma. En ik heb nog een pot gele verf van bij de doop, dus dat mag geen probleem zijn.”

“Oké, Zeger, dat is dan afgesproken. Maar hoe gaan we dan verder?”

“Ik heb gevraagd aan Bart of hij nog een filmpje voor op de socials wil maken, want de voorverkoop loopt niet geweldig. Het is Europa League, PSV-Arsenal, een sleutelmatch naar het schijnt, dus dan snap ik het wel. Heb hem gevraagd om nog eens af te geven op voetbalsupporters. Dan halen we wel wat clicks en misschien is er een linkiewinkie die de tweet doet trenden, die mannen reageren toch op alles. Heb je gezien dat onze affiches overplakt zijn door die extremisten: in plaats van ‘Gratis Vaten’ staat daar nu ‘Holle Vaten’.”

“Welke gek heeft eigenlijk beslist dat het een lezing over woke moest worden? Daar is toch niemand meer mee bezig, behalve dan bejaarde komieken met dure echtscheidingen en columnisten die weer eens geen inspiratie hebben als de deadline nadert?”

“Het was dat of niets. Je kan er toch niet omheen dat die woke-epidemie het grootste probleem van deze tijd is en dat niemand dat beseft behalve Bart? Voor je het weet is iedereen dat allemaal vergeten en durft niemand nog kerstverlichting zeggen tegen wintersfeerverlichting. Binnenkort is het Sinterklaas: heb je al iemand gehoord over Zwarte Piet en dat dat toch een schande is en dat niets meer mag? Ik dacht het niet.”

“Heeft niemand voorgesteld om het te hebben over Oosterfail of pfas of de War on Drugs of ’t Fornuis of de legerdienst voor de vadsige jeugd of de groenen of de kinderopvang of de Walen?”

“Allemaal geprobeerd, maar van die boer geen eieren. Zelfs geen besmette.”

“Oké dan. En op het einde steekt onze voorzitter de Belgische vlag in brand en trekken we op naar de Oude Markt?”

“Topidee!”