Wie echt iets wil doen aan de tanende fertiliteit, moet verder kijken dan het klassieke riedeltje over carrièretijgers en eeuwige singles

Ann De Boeck is journalist.

Een slimme meid begint op tijd. Met die slogan trokken gynaecologen begin jaren negentig aan de alarmbel over de steeds hogere leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind kregen. Een goed bedoeld advies, al is weinig zo ergerlijk als in de fleur van je leven gewezen te worden op de houdbaarheidsdatum van je reproductieve machine. Ergens hangt er toch altijd dat culpabiliserende toontje rond. Alsof iedereen kinderen wil, alsof iedereen de omstandigheden meeheeft. Gewoon doen, en klaar.

De natuur kent echter geen genade. Eén op de zes volwassenen ter wereld worstelt met onvruchtbaarheid, zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuw rapport. Het merkwaardige is dat die verhouding zowat in alle werelddelen gelijkaardig is, terwijl de oorzaken variëren. Terwijl onvruchtbaarheid in arme landen meestal veroorzaakt wordt door infecties, ondervinden wij vooral de gevolgen van ons collectieve uitstelgedrag. Zeker bij vrouwen.

Een Belgische vrouw is vandaag gemiddeld 30 jaar wanneer ze haar eerste kind heeft, een cijfer dat elk jaar een beetje stijgt. Dat beïnvloedt de kans om zwanger te raken. Rond haar 25ste heeft een vrouw iedere maand bijna 30 procent kans om zwanger te raken, rond haar 35ste is dit 10 à 15 procent. Vanaf 40 jaar liggen de kansen nog een pak lager.

Hoe zwaar de gevolgen kunnen wegen, vertelt Shanti Van Genechten, oprichter van de vzw Kinderwens, verderop in deze krant. De organisatie wordt overspoeld met vragen van 35-plussers met een onvervulde kinderwens. Singles of koppels die om allerlei redenen werden ingehaald door de tijd. Want ook wie zich nog jong, fit en aantrekkelijk voelt, moet soms vaststellen dat het aan de binnenkant wat minder draait.

Toch is het kortzichtig om vrouwen met de vinger te wijzen. Nogal wat factoren maken de keuze voor een kroost namelijk aartsmoeilijk. Niet in het minst vanwege de fameuze trechter. Om succesvol te zijn in onze maatschappij moet een vrouw in korte tijd een carrière uitbouwen, een partner vinden en het liefst ook zo snel mogelijk een kind krijgen. Maar o wee als je als twintiger deeltijds gaat werken of een kabbelende job aanvaardt. Als dat financieel al mogelijk zou zijn.

Wie echt iets wil doen aan de tanende fertiliteit, moet verder kijken dan het klassieke riedeltje over carrièretijgers en eeuwige singles. Dat gaat over de ratrace, over de manier waarop we onze relaties opbouwen, over het functioneren van onze economie en onze arbeidsmarkt. Dat is iets waar we zelf bij moeten stilstaan, maar waarvoor ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de politiek ligt.

Als koppels hun eerste kind krijgen, is het meestal de vrouw die professioneel een stap terugzet. We weten dat de ongelijke verdeling van het geboorteverlof tussen moeders en hun partners dat aanmoedigt. Idem met het gebrek aan betaalbare en betrouwbare kinderopvang. Waarom doen we daar niets aan? En waarom zien vrouwen hun promotiekansen nog altijd slinken zodra ze aan kinderen beginnen?

Wie dat bredere plaatje niet wil zien, kampt pas echt met problematisch uitstelgedrag.