Wie durft er naast minder werkdagen, ook te pleiten voor minder werkuren?

Vanaf 20 november kunnen de meeste werknemers uit de private sector een aanvraag indienen om hun voltijdse baan uit te voeren in vier dagen in plaats van vijf. De nieuwe maatregel is bedoeld om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren. Zolang we hetzelfde aantal werkuren behouden lijkt die kans echter klein.

België is niet het eerste land dat een vierdaagse werkweek mogelijk maakt. Ook landen als Schotland, Spanje, IJsland en zelfs het werkverslaafde Japan hebben eerder gelijkaardige maatregelen ingevoerd. Toch is er een opmerkelijk verschil. Deze landen gaan resoluut voor een verkorting van de werkuren, terwijl België inzet op een herschikking van de werkweek: vier keer 9,5 uur werken in plaats van 5 keer 7,5 uur. De vraag is of 9,5 tot 10 uur per dag werken, in ruil voor een langer weekend, effectief zal leiden tot een betere ‘work-life balance’.

Het is al lang bewezen dat meer werken niet noodzakelijk leidt tot betere resultaten of een hogere productiviteit. Integendeel, minder werken zorgt ervoor dat mensen efficiënter omspringen met hun tijd. Het laat meer tijd voor andere zaken, wat hun welzijn alleen maar verbetert. Gelukkige werknemers zijn productieve werknemers. Aangezien de prestaties van bedrijven er bovendien niet onder lijden, of zelfs verbeteren, is het een ongelooflijke opportuniteit voor werkgevers in de zoektocht naar talentvolle mensen. Sommige bedrijven hebben dat inmiddels begrepen.

Multinational Unilever kondigde eerder deze maand aan dat ze, na een succesvolle proefperiode van 18 maanden, de vierdaagse werkweek in Nieuw-Zeeland zal aanhouden. De resultaten waren dan ook overtuigend: 33% minder stress, 34% minder absenteïsme en 67% minder conflict tussen werk en privé. Het personeel behoudt zijn voltijds salaris voor 80% van de werkuren. De Amerikaanse startup Bolt kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie.

In IJsland nam tussen 2015 en 2019 meer dan 1% van de hele beroepsbevolking deel aan een experiment om de werkweek in te korten van 40 naar 35 of 36 uren per week, zonder loonverlies. Het succes was overweldigend: productiviteit en de kwaliteit van dienstverlening bleven stabiel of verbeterden, terwijl het welzijn van de deelnemers sterk toenam. Sinds het experiment is bijna 90% van de IJslandse beroepsbevolking overgeschakeld naar een kortere werkweek, of hebben ze het recht verworven om hun werkuren te verminderen. De studie inspireerde het Verenigd Koninkrijk, waar sinds juni een nog grootschaliger experiment loopt.

Ondanks de geslaagde experimenten in het buitenland, houdt België dus vast aan een voltijdse werkweek van 38 uren. Nochtans zijn jongeren steeds meer vragende partij voor een grondige herziening van onze visie op arbeid. Ze verwachten zoveel mogelijk flexibiliteit van hun werkgever. Dat geldt voornamelijk voor jongeren die werken in startups, doorgaans in de technologiesector.

Startups zijn namelijk per definitie jong en vernieuwend. Ze lijken alles anders te doen dan traditionele werkplekken. Je komt aan en vertrekt wanneer je wilt. De meeste hebben een ‘flexible work policy’ met optie tot thuiswerk, of zelfs vanuit het buitenland. Maaltijdcheques, een laptop, gratis boeken, een fitnessabonnement - je vindt het allemaal terug in het aanbod van techbedrijven die massaal op zoek zijn naar de grootste talenten. Het contrast kan niet groter zijn met oude en logge instellingen, met hun vastgeroeste mentaliteit en formele dresscodes. In een startup loop je rond op sneakers en in T-shirt, snelheid en groei zijn de essentie.

Daarom is het des te opmerkelijker dat ook in een startup de meeste mensen hetzelfde werkritme volgen. Minstens 8 uur per dag, 5 dagen per week. Betekent dat dan dat we hier als mens toch voor gemaakt zijn, en dat dat ritme simpelweg de beste work-life balance biedt? Of is het misschien zo dat zelfs jonge, hippe bedrijven een vorm van maatschappelijke druk voelen om toch niet te veel uit de toon te vallen? Om toch maar te werken net zoals de mensen rondom ons het ook doen. Zoiets?

Startups hebben vandaag de mond vol van ‘disruptieve innovatie’. Als je hun websites of sociale media moet geloven zijn ze allemaal wel in iets de eerste of de grootste, en vaak ook nog eens de snelstgroeiende. Wanneer het gaat over de manier waarop ze werken, is er echter minder disruptie. De maatregel van de Belgische overheid is in dat opzicht een opportuniteit om ook hun visie op arbeid te vernieuwen. Wie durft er ook te pleiten voor minder werkuren?