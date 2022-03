Wie denkt dat West-Europa toleranter is voor nabije ‘relatief beschaafden’ dan voor onbeschaafden, heeft jaren zitten slapen

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Vorige week bracht CBS-reporter Charlie D’Agata verslag uit op televisie over de oorlog in Oekraïne. Op een bepaald moment zei hij: “Met alle respect, maar Oekraïne is niet Afghanistan of Irak. Het is een relatief beschaafd en Europees land. Een land waar je niet meteen verwacht dat zulke zaken gebeuren.”

Vermoedelijk bedoelde hij het niet zo, maar deze uitspraak licht een tipje van de sluier hoe het Westen naar de rest van de wereld kijkt. Als een wereld die opgedeeld is in twee zones. Het beschaafde Westen aan de ene kant, het brute en barbaarse Oosten aan de andere kant. Tussen die twee zones heb je een soort niemandsland waar dus ‘relatief beschaafde’ Oost-Europese landen liggen. Landen waar onze goedkope bouwvakkers, magazijniers, slachthuismedewerkers en vrachtwagenchauffeurs vandaan komen.

We moeten niet onnodig cynisch doen over de gastvrijheid van de Vlaming en de acties om Oekraïense vluchtelingen te ontvangen. Dat is mooi en moet enkel aangemoedigd worden. Burgers die het initiatief nemen om mensen in nood te helpen, verdienen lof en horen niet met de vinger gewezen te worden of uitgescholden voor hypocriet. Individuele burgers mogen zelf voorkeuren hebben over wie ze in hun huis binnenlaten, maar onze beleidsmakers moeten internationale afspraken en regels volgen zonder onderscheid te maken inzake achtergrond of ‘cultuur’ (hondenfluitje voor witte huidskleur).

Proximiteit is het dure woord dat diezelfde beleidsmakers gebruiken om onderscheid te maken tussen mensen die vluchten van Poetins bommen. Want ook Syriërs uit pakweg Idlib moesten vluchten voor de misdaden van de Russische Tsaar van den Aldi. Door het onderscheid te maken tussen goede en slechte vluchtelingen, proberen zij maatschappelijke spanningen te vermijden en draagvlak voor asiel niet te ondergraven. Maar heeft dat zin?

Want wie denkt dat West-Europa toleranter is voor nabije ‘relatief beschaafden’ dan voor onbeschaafden heeft afgelopen jaren zitten slapen. Racisme tegen Oost-Europeanen is schering en inslag in het dagelijkse leven. Het was een Vlaamse buurman die ooit zijn beklag deed over enkele dronken mannen die voor overlast zorgden in het park in de buurt. “Met die Oostblokkers heb je enkel last. Dan heb ik liever Marokkanen gelijk u.” Het hoogtepunt van haat tegen Oost-Europeanen in de Lage Landen was het Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, ook wel het ‘Polenplan’ van de PVV in 2012. En Oost-Europeanen die Britse jobs komen afpakken, was een van de belangrijkste redenen van de brexit.

Geografisch gezien is het logisch dat we vluchtelingen uit Oekraïne sneller opvangen dan uit Afghanistan. Maar dat bij het opvangen van deze vluchtelingen per se minder uitdagingen komen kijken omdat ze de juiste ‘cultuur’ hebben, is wensdenken. Dat de opvang moeilijk of makkelijk kan zijn is zelfs niet relevant. Want uitdagingen, problemen, huidskleur, culturen mogen ons nooit tegenhouden om het juiste te doen. Namelijk mensen op de vlucht beschermen. Waar ze ook vandaan komen. Dat is onze verdomde plicht. Alle extra hulp is welkom en niet hypocriet.