Wie denkt dat een relatief grote groep ouderen een probleem is, kijkt het best even naar de gevolgen van een grote groep jongeren

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Iets meer dan 50 jaar geleden, in 1972, verscheen Grenzen aan de groei van de Club van Rome. Dat rapport bevorderde het milieubewustzijn, maar wilde er in de eerste plaats op wijzen dat “de mensheid niet kan doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen”. Stop met voortplanten godverdomme, dat was de kernboodschap.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid werd zo snel en massaal het tegenovergestelde gedaan van wat werd aanbevolen. Toen het rapport verscheen, waren we op deze planeet met 3,8 miljard, vandaag met 8 miljard. Op goed 50 jaar tijd kwamen er 4,2 miljard mensen bij. Dat is een bevolkingstoename groter dan die gerealiseerd in de 300.000 jaar voorafgaand aan het verschijnen van het rapport.

Zelfs op dit minuscule stipje op de wereldkaart dat, wat voortplanten betreft, vermoeid mag heten – België – werd alles gedaan om het advies van de Club van Rome in de wind te slaan. In de tien jaar voorafgaand aan het rapport groeide de Belgische bevolking met ongeveer 45.000 eenheden per jaar. De laatste tien jaar, nadat de aanbeveling van die club ruimschoots de tijd had om door zelfs de dikste schedels te sijpelen, groeien we per jaar met ongeveer 55.000 mensen. Jaar na jaar een Turnhout plus een Gooik erbij. In een wanhopige poging om dat bij te houden, wordt in Vlaanderen per dag 4 hectare oppervlakte bebouwd, en nog vinden jonge mensen maar moeilijk een betaalbare woning. Ondertussen willen we meer natuurgebied, is er geen plaats meer voor industrie of boeren. Maar elk jaar weer, een middelgrote stad erbij, of om de tien jaar een Antwerpen. In feite veel meer dan dat, want bijna alle nieuwkomers zijn migranten die snel kinderen krijgen. Maak daar om de tien jaar dus maar twee of drie Antwerpens van.

En toch zegt niemand: hadden we maar naar de Club van Rome geluisterd. Integendeel, die mensen kregen bakken kritiek over zich heen. Het werd hen kwalijk genomen dat zij hadden gewaarschuwd voor de “wrede” gevolgen van ongecontroleerde bevolkingsgroei. Hen werd malthusianisme verweten. Naar Thomas Malthus (1766-1834), die meende dat de mens zich altijd ongebreideld voortplant, sneller dan de voedselvoorraad kan toenemen. Met het gevolg dat hongersnood de bevolking geregeld uitdunt. In technologische fix geloofde hij niet, in geboortebeperking evenmin. Dat zou de moraliteit van de vrouwen ondergraven, en enkel de mensen met verantwoordelijkheidsbesef zouden het doen, terwijl de onverantwoordelijken zouden kweken als konijnen.

Niemand wordt vrolijk van Malthus. De meeste mensen geloven liever in een combinatie van geboortebeperking en technologische vooruitgang om de toename van de bevolking aan te kunnen en af te remmen. In een aantal landen lukte dat aardig. Daar resten wat probleempjes: de actieve levensfase aanpassen aan de verlengde levensduur, stoppen met het onzinnige migratiebeleid, waken over het gebruik van schaarse ruimte bij hoge bevolkingsdichtheid, meer mensen aan het werk zetten, automatiseren, de opleidingen afstemmen op de behoefte aan werk, onder meer in de zorg. Niet papgemakkelijk, maar haalbaar, ook al omdat we een relatief oude en dus wat bezadigde bevolking zijn.

Wie denkt dat een relatief grote groep ouderen een probleem is, kijkt het best even naar de gevolgen van een grote groep jongeren. De jeugd is de toekomst, maar wat als er geen toekomst is? Landen waar de bevolking snel groeit, hebben veel jeugd. In de tien landen met de hoogste bevolkingsgroei in 2022 is 40 à 50 procent van de bevolking jonger dan 15 (in België is dat 17 procent, in de EU gemiddeld 15 procent). De leeftijd 15 tot 25 is ronduit gevaarlijk. Dat zijn de mensen die een toekomst opeisen en die, als er geen is, wanhopige dingen doen: fundamentalisme omarmen, gewapende milities vervoegen, revolteren, drugshandel, moorden, plunderen, verkrachten… De gevaren van de youth bulge noemt men dat, van de jeugdbult die uitpuilt in de bevolkingspiramide als de groep jongeren disproportioneel groot is.

In een land dat economisch, technologisch gezien goed werkt, en waar jonge mensen, indien nodig, met harde hand op het rechte pad worden gehouden, China bijvoorbeeld, was de jeugdbult een zegen, een demografische bonus die werd ingeruild voor een periode van razendsnelle economische groei. Het is weinig landen gegeven. Doorgaans gaat een dikke jeugdbult gepaard met repressie, afbouw van de democratie, corruptie, verzwakking van de staat, toename van de ongelijkheid, honger en geweld (Europese Commissie, The global conflict risk index, 2022). In de landen die de Wereldbank omschrijft als “fragiel en door geweld getroffen”, is gemiddeld 40 procent van de bevolking jonger dan 15. Als ik juist tel, zijn er 31 landen in de wereld, bijna allemaal in sub-Sahara Afrika, waar meer dan 40 procent van de bevolking jonger is dan 15. In Niger is dat 49 procent. De komende 10 jaar staan in de meeste van die landen ontwrichting en geweld op de agenda.

Zo krijgen zij dan toch gelijk, die lui van de Club van Rome. De gevolgen van een te snelle bevolkingsgroei zijn wreed. Tijd dus dat wij ons hier in Europa afvragen hoe we ons tot die malthusiaanse ontwikkelingen gaan verhouden. In een aantal van de getroffen landen zagen we al veranderingen: Frankrijk buiten, Rusland, de Wagner-huurlingen en islamitische terreurgroepen binnen, surfend op de jeugdbult, onder luid gejuich van wie het Westen en Europa haat.