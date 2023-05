Wie denkt dat architecturale destructiedrang enkel een kwestie van vroegere verdwazing is, is fout

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Begin deze week werd Victor Horta’s Hotel Van Eetvelde feestelijk geopend. Het gebouw met zijn kenmerkende gevel onderging een flinke opknapbeurt nadat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het vorig jaar opkocht. De opening kadert in het project Capital of Art Nouveau 2023. Honderddertig jaar na de geboorte van Victor Horta wil onze hoofdstad haar architecturale verleden vieren. Maar de viering van ons architecturale erfgoed mag gerust ook ruimte bieden voor bezinning over hoe we dat erfgoed decennialang hebben mismeesterd.

De vernieling van het art-nouveau-erfgoed in de jaren zestig en zeventig was zo endemisch dat het in het jargon van architecten en stadsplanners zelfs een begrip is geworden. Brusselization of ‘verbrusseling’. Het bekendste slachtoffer van die ‘verbrusseling’ is ongetwijfeld Horta’s Volkshuis, dat in 1965 met de grond gelijkgemaakt werd om ruimte te bieden voor de Zaveltoren. Een blijvend litteken in het gelaat van onze hoofdstad.

Over de maatschappelijke, politieke, culturele en zelfs psychologische oorzaken van de vernieling en verwaarlozing van het architecturale erfgoed kan oeverloos uitgeweid worden. Zeker is het een kwestie van wanbestuur geweest: een ‘laisser-faire’-stadsplanning waardoor lukrake hoogbouwconstructies het stadsbeeld volledig vertekenen.

Maar ook naar het modernisme als kunststroming mag met de vinger gewezen worden. Art nouveau is bij uitstek een kunststroming die rekenschap aflegt van het belang van schoonheid, en die het esthetische boven het zuiver functionele plaatst. Daarmee staat art nouveau haaks op het functionalisme dat in de modernistische architectuur dominant was. Form follows function, zo vatte de Amerikaanse architect Louis Sullivan het modernistische credo samen. Hoe een gebouw eruitziet, is van ondergeschikt belang: niet de esthetische waarde, maar de nuttigheidswaarde van een gebouw is waar een architect zich op moet richten. Ook eenzijdig nuttigheidsdenken en functionalisme zijn belangrijke oorzaken van de ‘verbrusseling’ geweest.

Ook nu nog is het behoud en herstel van ons erfgoed allerminst evident. Wie denkt dat architecturale destructiedrang enkel een kwestie van vroegere verdwazing is, is fout. Het werk van Paul Cauchie is daar een goed voorbeeld van. Het Brusselse Cauchiehuis is een parel van de art nouveau waarvan het voortbestaan meermaals aan een zijden draadje heeft gehangen. Het handelsmerk van Cauchie was zijn ‘sgraffiti’: een frescoachtige vorm van geveldecoratie. In totaal maakte Cauchie ruim vierhonderd van zulke gevels, maar daar is vandaag de dag niet veel meer van te zien. In heel Vlaanderen zijn de unieke Cauchie-gevels overschilderd. Onder andere in Turnhout zijn zo vele gevels verdwenen. Vandaag hangt het vooral van de goodwill en de spaarcenten van particuliere huiseigenaars af of zij de oorspronkelijke gevels met sgraffiti herstellen. Ze kunnen daarbij weliswaar financiële steun krijgen via de fondsenwerving van het project Tur-Nouveau, maar een structurelere herwaardering van het werk van Cauchie (niet enkel als architect, maar ook als kunstschilder) zou meer dan welgekomen zijn.

De bekommernis om het behoud van architecturaal erfgoed wordt vaak als een conservatieve bekommernis weggezet. Inderdaad zijn het veelal conservatieve denkers – zoals Roger Scruton of Theodore Dalrymple – die de naoorlogse architecturale destructiedrang in scherpe bewoordingen hebben aangevochten. Maar er hoeft niets exclusief conservatiefs te zijn aan de erkenning van het belang van architectuur voor ons mens-zijn. En evenmin hoeft het een conservatief adagium te zijn dat esthetische criteria in architectuur belangrijk zijn. Zonder schoonheid zou het leven ondraaglijk zijn, en architectuur is nu eenmaal een ongelooflijk belangrijk aspect van dat leven en van ons mens-zijn. Hoe we bouwen is hoe we leven; het bepaalt hoe we denken, hoe we ons voelen, wie we zijn.

De ware functie van architectuur is het creëren van een plek waar mensen kunnen en willen leven. En daarvoor is schoonheid nodig. Goede gebouwen verenigen mensen, ze inspireren liefde voor iemands omgeving, en die liefde is nodig, want het is dat wat mensen motiveert om zorg te dragen voor de wereld waarin ze leven. Als Brussel zijn roemrijke architecturale verleden wil eren, mag het die boodschap mee de wereld in sturen door niet enkel een feestballon op te laten voor de gebouwen die er zijn, maar ook door een rouwlint te spannen om de herinnering aan wat verloren is gegaan.