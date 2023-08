Wie de cijfers met veel geblok bij elkaar gesprokkeld heeft, verdient een lintje. Maar meer zou er niet van mogen afhangen

Ann Van den Broek is journalist.

Met welke graad we afgestudeerd zijn, dat was vanmiddag het gespreksonderwerp aan tafel. Sommigen wisten het nog heel precies, kenden zelfs hun resultaten per academiejaar. Er werden trauma’s opgerakeld van hoe eindresultaten in het zesde middelbaar werden gedeclameerd in een volle kerk, nota bene. Vlaanderen, waar ‘sintige’ colleges hun naam nog ten volle waarmaken.

De aanleiding voor de therapeutische lunchsessie ligt in Nederland. Daar willen vier van de acht geneeskundeopleidingen stoppen met het toekennen van het excellentiepredicaat ‘cum laude’. De criteria voor die graad bepaalt iedere onderwijsinstelling in Nederland zelf, soms beslist een commissie los van de cijfers die een student behaalde. De betrokken universiteiten willen ervan af omdat het tot te veel stress leidt onder hun studenten. De afschaffing zou een deel van de competitiedruk moeten wegnemen.

Zelf ontbrak het me dit keer aan tafel aan een snedige anekdote. Simpelweg omdat ik me met de beste wil van de wereld niet kan herinneren welke graad ik haalde tijdens mijn opleiding. Of ik er een haalde zelfs. Mogelijk toont dat aan hoe hard ik zelf met die eervolle vermeldingen bezig was. Maar misschien legt het nog veel meer iets anders bloot: ik herinner het me wellicht niet meer, omdat ik er achteraf letterlijk nooit nog naar gevraagd ben. Niemand heeft mijn waarde ooit laten afhangen van een cijfer, niemand heeft me ooit een job aangeboden of geweigerd op basis van een label dat er jaren geleden op mijn diploma werd geplakt.

Een luxesituatie. De realiteit is dat dat in een aantal branches, waaronder geneeskunde, wel degelijk van tel is. Er zijn maar zoveel plekken, er zijn zoveel gegadigden. Het lijkt dan ook een illusie dat het eenvoudigweg afschaffen van een label de concurrentiestress zou elimineren. Hij verschuift er wellicht gewoon door naar een later stadium in de strijd om een job of doctoraatspositie.

Dat het een objectieve maatstaf is, is dan vaak het argument. De enige echte feitelijke basis waaraan je kan afmeten of Sara een geschiktere kandidaat is dan Pieter. Maar is dat echt zo? Zijn we het stadium al niet heel erg lang voorbij waarin we dachten dat punten alles zeggen? Getuige daarvan onlangs nog in deze krant, kankeronderzoekster Damya Laoui. Intussen internationaal geroemd omdat ze werkt aan een vaccin tegen kanker, maar puur op basis van haar uitslagen had ze nooit aan een doctoraat kunnen starten. Laoui was een werkstudent, ze had niet het geluk zich voltijd te kunnen focussen op haar studies. Ze had wel het geluk dat haar promotor daardoor keek, haar werklust, talent en passie naar waarde schatte, en dat er toen nog een beurs bestond die oordeelde op basis van projecten, niet op punten.

Dus nee, dit is geen pleidooi voor een zesjescultuur. Zelfs niet voor de afschaffing van graden tout court. We hebben er geen probleem mee dat wie de cijfers met veel zweet en nachtelijk geblok heeft bij elkaar gesprokkeld, daar ook een lintje voor krijgt. Maar meer zou er niet van mogen afhangen. Geen loopbaan, geen toekomst, en al zeker geen geluk.