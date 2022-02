Wie betrokken is bij de evaluatie van het coronabeleid heeft een immense verantwoordelijkheid om dit zorgvuldig te doen

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

De schuld, de schuld, de grote schuld. Ja, nu we per vanavond weer ouderwets kunnen dansen en drinken en het dagdagelijkse leven zowaar naar het oude normaal begint te neigen, is dát waar het de komende tijd om zal draaien, coronacrisisgewijs: de schuldvraag. Voor wie dacht dat er de voorbije twee jaar zo af en toe weleens iets niet helemaal lekker ging: sit back, relax, en neem er een familieverpakking popcorn bij ’cause you ain’t seen nothing yet.

In Nederland werd deze week het startschot gegeven: journalistiek tv-programma Nieuwsuur onthulde dat het ministerie van Volksgezondheid zich actief bemoeide met de inhoud van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), dat verondersteld werd onafhankelijk te zijn. Het gaat onder meer om het toevoegen van een zin die het uit voorzorg dragen van mondmaskers voor personeel in de ouderenzorg ontraadt. Iets wat mogelijk duizenden onnodige doden gekost heeft. Politieke sturing op wetenschappelijke adviezen dus, zo blijkt ook uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast werd het virus aanvankelijk schromelijk onderschat en dáárna werd informatie achtergehouden of de ernst ervan geminimaliseerd, en in het algemeen werden de eerste maanden van de pandemie gekenmerkt door improvisatie, chaos en bluf.

Kortom, zo’n beetje wat je kan verwachten van menselijke mensen wanneer ze totaal onvoorbereid in een voor hen onbekende, penibele situatie terechtkomen. En: gefundeness fressen voor oppositiepartijen en coronabeleidcritici van allerlei slag. Zo zat de bijltjesdag-sfeer er deze week meteen lekker in. Het zal in België niet anders gaan. Tip: googel tijdig hoe het ook alweer zat met hindsight bias, de algemene neiging van mensen om gebeurtenissen in het verleden voorspelbaarder te vinden dan ze in werkelijkheid waren op het moment dat ze plaats vonden.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het coronabeleid inderdaad kritisch geëvalueerd en besproken zal moeten worden. Met het oog op de virale toekomst, uiteraard. Maar er is ook iets anders. Je hoort vaak dat corona de samenleving diep heeft verdeeld. Vergeet evenwel niet dat antivaxers, wappies, genuanceerde kritische denkers en plichtsgetrouwe gevaccineerde volgers van coronamaatregelen gedurende de pandemie ook in steeds grotere mate iets met elkaar zijn gaan delen, namelijk: een enorm wantrouwen in overheid en politiek.

Al wie de komende tijd betrokken is bij de evaluatie van het coronabeleid heeft dan ook een immense verantwoordelijkheid om dit zorgvuldig te doen, zich kwetsbaar en oprecht op te stellen in een zuiver en genuanceerd debat, in plaats van het onderwerp te misbruiken om zichzelf te profileren. Ik bedoel: is er op dit moment iemand die gelooft dat die evaluaties in België géén politiek spel zullen worden met het oog op 2024? Dát wantrouwen wegnemen, dat is de ware inzet. Met persoonlijke aanvallen, triomfantelijk ‘told you so’-gedrag, een premier die verstoppertje speelt, en andere toneelstukjes in parlement en op sociale media, toonde Nederland de voorbije dagen alvast hoe het niét moet.