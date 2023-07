Jeroen Olyslaegers is columnist.

In de VS ligt het Pentagon al een tijdje onder vuur vanwege het feit dat er niet voldoende informatie wordt gegeven over waar het belastinggeld naartoe gaat. Door het cynisme dat er over politiek heerst werd er nauwelijks opgemerkt dat enkele machtige Democraten én Republikeinen hierover de handen in elkaar hebben geslagen. Vorig jaar kwam er een wettelijk kader voor klokkenluiders, waardoor mensen binnen het veiligheidsapparaat zich beschermd kunnen uitspreken over wat er misgaat. Deze grote democratische stap voorwaarts werd wereldwijd nauwelijks opgepikt. Eergisteren getuigden drie militairen voor een commissie van het Congres. Alle drie stonden ze erop om dat onder eed te doen. Wat hebben ze verklaard? Ufo’s bestaan, enkele tuigen zijn in het bezit van de VS op geheime locaties, en nog veel meer onwerkelijke info. Door het wereldwijde cynisme zullen velen deze informatie weigeren. Dat is de grap. Weten we als betweters écht zoveel? Gij wordt alvast tastend in het duister wakker. Wonderlijk.