‘Welzijnsissues stoppen niet aan de schoolpoort. Welk kind met honger of stress komt toe aan leren?’

Onderwijs en Welzijn

Collegedirecteur Philip Brinckman hoedt zich, naar aanleiding van een artikel over brugfiguren in een Gentse school, voor een systeem waarin scholen uitpakken met hun sociale dienstverlening en niet met de kwaliteit van hun onderwijs.

Mijn visie: waarom niet allebei? Het is niet de leerkracht die boterhammen moet smeren of sociale problemen moet oplossen. Maar welzijnsissues stoppen niet aan de schoolpoort. En welk kind met honger of stress komt toe aan leren?

Het Gentse beleid integreert onderwijs en welzijn actief, met brugfiguren als succesvol voorbeeld. Deze verbindende schakels tussen school en ouders worden 100 procent gefinancierd vanuit de stadskas. Ze zijn geen last, zoals gesuggereerd. Ze ontlasten net de leerkracht, die zich voluit kan inzetten op het lesgeven.

Ook een OCMW-zitdag op school of een project rond maaltijden ondersteunen het kind en dus de schoolprestaties. Zo zijn er tal van opties als oplossing voor reële uitdagingen. Dit vraagt om politieke keuzes.

Evita Willaert, schepen van onderwijs Stad Gent namens Groen

Rusthuis

Het zou een schande zijn dat ouderen in het rusthuis hun spaargeld moeten aanspreken of hun huis moeten verkopen om hun verblijf te betalen. Is dat niet evident? Bovenop de maximumfactuur die PVDA voorstelt zou het bedrag door de staat moeten bijgepast worden. Onrechtstreeks door mensen dus die helemaal niet belegd hebben in de staatsbon of voor wie de schoolrekening een harde dobber is. Kan PVDA wat beter nadenken?

Lucienne Colpaert, Dendermonde