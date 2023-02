Welkom bij N-VA, lieve meneer De Ceulaer

Best groot nieuws afgelopen weekend in deze krant: de coming-out van Joël De Ceulaer als N-VA’er. Nee, dit is niet het begin van een cynisch briefje aan de senior writer van deze krant. Integendeel eigenlijk, want ik heb Joël De Ceulaer graag (dat vindt hij vast geen goed Nederlands). De Ceulaer is pedant, een beetje narig en onmiskenbaar een vakman. Zo zie ik mannen van middelbare leeftijd het liefst. Met zijn stuk ‘Pleidooi voor optimisme: jawel, het kapitalisme kan het klimaatprobleem helpen oplossen’ levert hij weer zo’n staaltje betere kwaliteitsjournalistiek. Een doorwrocht artikel is het, resultaat van een gedegen literatuurstudie met ruimte voor contra-intuïtieve inzichten, én dat doet nadenken. Ik zei het toch, een vakman.

Een hoopvol stuk ook, want onze planeet kan dus wel gered worden. Hier zit vruchtbare grond in voor politieke actie, zou je denken. Klopt, op die akker zaait de N-VA al jaren de zaadjes van vooruitgangsoptimisme en ecomodernisme. Welkom, lieve meneer De Ceulaer. Geel is een moeilijke kleur, geloof me, maar het staat u vast beeldig.

En toch… Ik voelde me na het lezen van zijn stuk zaterdag ietwat pessimistisch. Dat ligt aan mij, ik ben professioneel doch vrolijk pessimist. Ik zou er eens met iemand over moeten praten, maar tot die tijd heb ik u, lieve lezer.

Want ik denk en droom wel graag mee over de remedies om ons vel te redden. Oplossingen waardoor we toch nog kinderen mogen krijgen, met het vliegtuig op vakantie gaan, gezellig aan een haardvuur knuffelen, iets langer dan vijf minuten douchen en heel af en toe, op zondag of zo, gewoon een stukje vlees eten. Uitwegen uit het klimaatprobleem die het leven iets meer vreugde en inhoud geven dan enkel ‘niet dood zijn’, dus. De technologie gaat ons daarbij helpen, daar ben ik zeker van. Technologie bedacht door jongens en meisjes die STEM-richtingen studeren en vervolgens klimaatvraagstukken pragmatisch beantwoorden met innovatie. Meer ingenieurtjes, meer wetenschappertjes, die hebben we nodig!

En dan word ik dus toch een beetje pessimistisch, want ik denk: en de filosoofjes dan? Daar lijkt in de toekomst geen plaats meer voor. De jongens en meisjes die durven opmerken dat technologie ook dynamieken op gang brengt die we niet altijd kunnen beheersen. Die de ingenieurs influisteren dat ze zich zeer bewust moeten zijn dat sommige technologie ons doet vergeten hoe samen te leven. Dat de digitale revolutie uitwassen kent. Dat ecomodernisme nooit een doel op zich is, maar een middel. Dat maximaal consumeren onder het motto ‘Geweldig! Ga zo door, we bedenken wel weer wat nieuws!’ niet de plaats mag innemen van onze menselijke maat. Kortom, dat het geen nieuw, naïef geloof mag worden zoals klimaatfanatisme dat is.

Technologie heeft iets faustisch. We ruilen onze ziel in voor kennis en macht. Maar daarmee verliezen we dus ook altijd iets. Maar wie vertelt ons dat wanneer we alleen nog maar ingenieurs nodig hebben? Daar denk ik dan ook aan wanneer ik zo’n stuk lees. Dat het mooi is maar hopelijk niet alles.

Meneer De Ceulaer, zullen we het er op de volgende spaghettiavond van ‘de partaai’ eens over hebben?

