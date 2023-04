Welke onderstroom van misogynie wil moeders per se weren uit de kunst? Ik heb het jarenlang zelf geloofd

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

We lopen door de stad, mijn vriend, onze dochter en ik. De straat ligt open, en onze voortgang wordt nog verder vertraagd door de verrukking die onze dochter bij elke graafmachine tentoonspreidt. Terwijl zij vanaf mijn schouders de grijp­arm en de kleine glazen cabine bewondert, proberen wij een gesprek te voeren over het optreden dat we de avond ervoor hebben gezien.

Een groot auteur kwam vertellen wat schrijven voor haar betekende. Ze omschreef haar werk als een constante poging om de wereld en zichzelf te analyseren: onderstromen in kaart brengen, verborgen patronen boven­halen.

Ineens pikt ons kind in op het gesprek. “Mama moest werken”, zegt ze, want dat heeft indruk gemaakt: ik moest ook iets vertellen op een podium, en zij zat in de zaal.

“Weet je wat mama voor werk doet?” probeert mijn vriend.

“Emmm”, zegt zij, heel overtuigend; het nadenkgeluidje heeft ze onder de knie. Ze ontdekt de laatste maanden vooral de sociale functie van taal: hoe je deelneemt aan een gesprek zonder iets te zeggen; hoe je een ander kunt aanhalen of juist uitsluiten. (‘Nee joh’ is een favoriete frase, net als ‘inderdaad’.)

“Wat voor werk doet mama? Maakt mama... graafmachines?”

“Ja!” roept ze opgetogen. En om te laten zien dat ze echt wel mee is, somt ze op: “Kleine graafmachines, grote graafmachines... Oranje graaf­ma­chi­nes... Baby­graaf­machines...”

De grote auteur sprak die avond over het verschil tussen echte schrijvers en mensen die een boek hadden geschreven. Zij was natuurlijk een echte schrijver, geboren, gedreven, die niet anders kon. Ze zei ook dat schrijvers, om fatsoenlijke graafmachines in elkaar te kunnen zetten, enkel schrijver kunnen zijn. Niet tegelijk ook ingenieur, of actrice, of moeder. De aanwezige collega’s die omwille van de broodwinning ook ander werk doen, of kinderen hadden, schoven op dit punt ongemakkelijk in hun stoel. Zelf, vervolgde ze, had ze geen kind gekregen, want een moeder die in de eerste plaats schrijver is, dat kun je niemand ­aandoen.

Sinds ik beide ben, beluister ik de iteraties van dit cliché met groeiend ongeloof. Als er één ervaring is die me dichter heeft gebracht bij de bronnen van mijn taal, en er voorbij, dan is het deze. Niet verenigbaar? Welk verstokt puur­heids­denken, welke honger naar dichotomie verordonneert dat combinaties niet rijk en fonkelend zijn, enkel de hagelwitte puurheid van één activiteit – óf moeder, óf schrijver? Welke onderstroom van misogynie wil moeders per se weren uit de kunst? Ik heb het jarenlang zelf geloofd. Bijna was ik voorbij­gegaan aan dit alles, de beentjes om mijn nek, de opwinding om een oranje graafmachine.

“Ongelofelijk”, herhaalt het meisje op mijn nek mijn laatste woord. “Ongelofelijk, ­ongelofelijk.”

“Ja, vind je ook niet?” vraagt mijn vriend, en heel tevreden zegt ze “Já”, zo blij is ze om echt deel te hebben aan ons gesprek. Zij hoort erbij.