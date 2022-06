Welk pasje je zou krijgen, daar hing veel, zo niet alles van af

Mark Coenen gaan op wandel met de week.

Het seizoen begon op tweede pinksterdag met een trip naar het verre Landgraaf in Nederlands Limburg, waar wij via een ingewikkelde straalverbinding in contact stonden met de studio in Vlaanderen, om verslag te doen van het Pinkpopfestival. Met het juiste pasje, persoonlijk gekregen van en plechtig overhandigd door de licht excentrieke organisator Jan Smeets, kwam je overal.

Doodmoe en knetter­stoned, alleen al door de dampen op de wei, reden wij ’s nachts naar huis, tevreden een flard Pearl Jam zingend, die daar hun Europese debuut hadden gemaakt. Inclusief de hoogste stagedive aller tijden: zanger Eddie Vedder liet zich met doodsverachting van vijf meter hoog op zijn fans vallen en die bleven nog staan ook.

De beelden gingen de wereld rond.

Daarna was het wachten op de bedevaart naar Torhout-Werchter en het pasje dat je zou krijgen, want daar hing veel, zo niet alles van af. In zo’n onafhankelijke stad­staat in de Vlaamse velden die maar een paar dagen per jaar bestaat, gelden strenge regels: achter het podium is de organisatie een logistiek wonder, waar honderden ijverige festival­mieren kriskras door elkaar lopen zonder tegen elkaar te botsen.

Omdat ze allemaal het juiste pasje hebben.

Het doet wat denken aan zo’n krankzinnig druk kruispunt in India, waar na de overgang van rood naar groen iedereen zich als een dolleman in het gewoel stort. Zelden gebeurt er een malheur.

Alleen de aangename plek waar de artiesten zich voor hun concert nog even ontspannen, is een oase van rust: de zorgvuldig geselecteerde uitverkorenen kunnen er exquise spijzen en dranken nuttigen en hun rug laten masseren, in een hoekje zit een manager zijn factuur te schrijven.

Het walhalla was alleen bereikbaar voor houders van een All Areas-pasje: een in laminaat gevatte vrijgeleide naar de festival­hemel, waar je zomaar op Michael Stipe of Jan Van Eyken kon botsen en voor het toetje plots bleek aan te schuiven achter de brede rug van Dave Grohl.

Na afloop, wanneer iedereen al naar huis was, werd er in de back­stage nog een feestje gebouwd voor de medewerkers, waarna iedereen op de tast naar huis ging, met een gelukzalige glimlach om de lippen.

Die roes duurde drie dagen.

Zes weken later eindigde het seizoen op een wei langs de steenweg in Hasselt: de herfst hing al over de velden, die je moest dwarsen om de auto te vinden op een hel­verlichte verlaten parking. De wei een mijnen­veld van lege blikjes, plastic en rommel; aan de ingang een koppeltje dat warmte bij elkaar zoekt in een natte slaapzak.