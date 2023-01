Wel weer goedkopere energie, maar voor de rest heel veel onzekerheid

Beste lezer,

Alle ogen van de economische wereld zijn deze week gericht op Davos, een onooglijk bergdorpje in Zwitserland, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt. Naast de gebruikelijke samenzweringstheorieën, kwam er meteen al kritiek op het feit dat er heel vaak gebruikgemaakt wordt van privévliegtuigen om naar dit plaatsje af te zakken, terwijl de klimaatproblematiek toch hoog op de agenda staat. En dat de rijkste 1 procent van de wereld in 2020 en 2021 gemiddeld maar liefst 300.000 euro rijker werd. Heel wat miljonairs en miljardairs lanceerden zelf een open brief met de oproep om hen meer te belasten.

Het zullen niet de enige thema’s zijn die de revue passeren. Op internationaal vlak zijn er veel problemen die voor hete maanden dreigen te zorgen. Zo is de Chinese bevolking voor het eerst in zestig jaar gedaald. “Aanvankelijk is dat heel aantrekkelijk, want daardoor heeft China een grote beroepsgroep, maar binnenkort gaan die mensen met pensioen”, zegt China-kenner Jasper Roctus (UGent). “Die evolutie is slecht nieuws voor de Chinese economie en een stagnerende Chinese economie doet ook bij ons pijn.” Een van de oorzaken voor deze krimp is het eenkindbeleid dat China lange tijd gevoerd heeft, waardoor het vruchtbaarheidscijfer is gezakt naar 1,1. Hierdoor zal India China nog dit jaar inhalen als het land met de grootste bevolking.

In Groot-Brittannië likken ze nog altijd hun wonden na de brexit. De meeste Britten ondervinden twee jaar na datum dat dit vooral nadelen met zich heeft meegebracht. Uit opiniepeilingen blijkt dat een ruime meerderheid opnieuw bij de Europese Unie wil aansluiten. “We hebben meer afstemming met onze Europese buren nodig - een verandering in deze extreme, harde brexit, een pragmatisch debat over de voordelen van deelname aan de douane-unie en de interne markt”, zegt ook de Londense burgemeester Sadiq Khan. Daarmee gaat Khan wel in tegen zijn partijleider en oppositieleider Keir Starmer, die van een herintrede in de Europese markt niet wil weten. Wordt vervolgd.

We eindigen onze reis rond de wereld in de Verenigde Staten. Hier is het de harde vleugel van de republikeinen, die voor problemen zorgt en ermee dreigt om het schuldplafond niet te verhogen. Zo zouden ambtenaren niet meer worden betaald en diensten worden gesloten. De zogenaamde Freedom Caucus wil onder andere geen blanco cheque meer geven voor steun aan Oekraïne en dat probeert ze zo af te dwingen.

Gelukkig is er wel goed nieuws uit eigen land: de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas staat op zijn laagste niveau in maanden. De geschatte jaarfactuur voor wie in januari een contract voor elektriciteit sluit, is gedaald naar 1.741,08 euro, een besparing van 270 euro. Voor aardgas is de daling met 629 euro nog groter, de gemiddelde jaarfactuur bedraagt nu 2.450,93 euro. Toch iets om ons aan op te trekken.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens,

Economiejournalist