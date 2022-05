Mark Coenen is columnist.

Een kind moet een naam hebben, een park ook. Voor kinderen bestaan daar boeken voor en trends en ouders, voor een lap groen ter grootte van een stuk of wat voetbalvelden moet een volksraadpleging gehouden worden, of tenminste een internetenquête. Het schept de indruk dat je mag meedenken en verhoogt de betrokkenheid, denken gezagsdragers die voor de rest gewoon hun zin blijven doen.

Dat kan lelijk tegenvallen.

In 2016 schreef een Britse organisatie een wedstrijd uit om een naam te verzinnen voor haar nieuwe onderzoeksboot. Dat moest men geen twee keer zeggen aan de Britse pundits, die, in een georkestreerde actie waaraan die van Tegenwind nog een punt kunnen zuigen, kozen voor de naam Boaty McBoatface; een mopje moet kunnen op zijn tijd. Iedereen in paniek.

Het werd uiteindelijk de Sir Richard Attenborough. Het mopje, dat veel beter was, was weg.

In Antwerpen wordt de betonzweer aan de Gedempte Zuiderdokken stilaan een stadspark – Park? Een beetje tuin in Brasschaat is groter, treitert Jan Jambon dan altijd een beetje venijnig – en voor de naamgeving is een geleide loting aan de gang. Ook dat kind moet een naam krijgen.

De bevraging is een tegenvaller. Men mag kiezen uit slechts drie namen: Scheldepark, Schipperspark en Zuidpark. Daar is lang over nagedacht, denk je dan. Terwijl er toch vele pogingen zijn geweest, als ik de geheime notulen van de zeventien vergaderingen en het teambuildingweekend met overnachting in het Rivierenhof lees. De Rest is Park stond bijvoorbeeld op de shortlist maar werd niet weerhouden. Park Den Apsjaar ging ook lang mee maar sneuvelde jammerlijk in de laatste ronde.

Even werd de piste gelanceerd om via de naamgeving op slinkse wijze de gesprekken over het confederalisme weer op gang te brengen, maar dat geniale idee werd verlaten. Weinig streelt het politieke ego meer dan een vliegveld, museum of park dat zijn naam draagt. Niemand weet nog wie Lode Craeybeckx was, maar hij heeft wel een tunnel.

“Op het plein is er al een Waalsekaai, waarom noemen we het park dan niet het Waalse Park”, stelde de partijstrateeg met licht dubbele tong voor, op de uitgebreide receptie bij de laatste brainstorm. “Als een blijk van goede wil, als een uitgestoken hand naar de andere kant, als een zoenoffer voor de PS, die al maanden elk gesprek over een staatshervorming weglacht? Is Park Paul Magnette dan geen goede naam? Parco Di Rupo? Park André Cools als het echt moet?”

Dat men daar geen tweederdemeerderheid voor vond gaan we ons later nog beklagen.