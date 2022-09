Weg met het vaginale orgasme, lang leve het clitorale orgasme!

“Alleen mannen hebben vaginale orgasmes.” Met die straffe uitspraak maakte wijlen Ellen Laan, de meter van de Nederlandse seksuologie, komaf met een hardnekkig misverstand. Weg dus met de term ‘vaginaal orgasme’, pleiten wij. Al willen we natuurlijk geen vrouw haar orgasme, hoe je het ook benoemt, ontzeggen.

In de populaire opinie wordt het ‘vaginale orgasme’ oftewel ‘een orgasme tijdens penetratie’ als norm beschouwd. Of, zoals seksuologe Emily Nagoski aanhaalt: “Er werd zo’n beetje aangenomen dat omdat mannen een orgasme beleven tijdens penis-in-vaginaseks (geslachtsgemeenschap), vrouwen ook een orgasme zouden moeten krijgen tijdens geslachtsgemeenschap (een vaginaal orgasme). Gebeurt dat niet, dan is dat omdat er iets mis is met hen.” Nochtans is het simpel: bij penetratie ontbreekt vaak de directe stimulatie van de (uitwendige) clitoris. Als er iets mis is, dan is er iets mis met de ‘techniek’, niet met de vrouw.

Schuldgevoel

De ‘monopoliepositie’ van het vaginale orgasme leidt tot zich schuldig voelende meisjes en vrouwen. “Het ligt enkel aan mij”, hoorde een seksuologe tot haar ontzetting toen een vrouw klaagde over het uitblijven van een orgasme bij de traditionele penetratieseks.

En ze staat niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30 procent van de vrouwen gemakkelijk klaarkomt tijdens penetratieseks (penis in vagina), bij mannen is dat 90 procent. Reden genoeg om te spreken van een orgasmekloof. Ter vergelijking: 86 procent van de lesbische vrouwen komt bijna altijd klaar tijdens een gemiddelde vrijpartij. Zij focussen meer op clitoraal plezier.

Maar hoe verklaar je dan dat sommige vrouwen wel klaarkomen tijdens penetratieseks? Het baanbrekende onderzoek van de Australische uroloog Helen O’Connell leerde ons dat wat we de clitoris noemen in feite maar het topje van de ijsberg (of nog beter, de vulkaan) is. Het grootste deel van de clitoris bevindt zich in het lichaam, de zwellichamen van de clitoris omarmen binnenin de plasbuis en de vagina. Dat betekent meteen dat, naast de directe ‘uitwendige’ stimulatie, penetratie het inwendige gedeelte kan stimuleren. Dit kan een rol spelen in het orgasme. Maar elk orgasme is dus in feite clitoraal.

Clitorale geletterdheid

Tijd om de clitoris de eer toe te kennen die ze verdient en de term ‘vaginaal orgasme’ te laten verdwijnen. We kunnen allemaal bijdragen tot een grotere ‘clitorale geletterdheid’: ouders, leerkrachten en opvoeders door erover te praten en ook journalisten door de juiste term te kiezen als je over seks schrijft. Eigenlijk is de boodschap voor iedereen: leer je lichaam of dat van je partner kennen (tot in de kleinste hoekjes), ontdek welke seks je lekker vindt.

Uiteraard is seksualiteit veel meer dan een louter lichamelijk gebeuren en is het orgasme niet de gouden graal van een fijne vrijpartij. Seks is veel meer dan dat. Maar dat de focus op het ‘vaginale orgasme’ resulteert in onnodige zorgen en schuldgevoelens, dat noopt tot actie.

Eindigen in stijl doen we met een citaat van schrijfster Eve Ensler: “The clitoris is pure in purpose. It is the only organ in the body designed purely for pleasure.”

Weg dus met het ‘vaginale orgasme’, lang leve het clitorale orgasme.