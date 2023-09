Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het onderzoek naar het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen door een groepje mannen waartoe ook de bekende (ex-)radiomaker Sven Pichal behoort, jaagt een schokgolf door de samenleving. Natuurlijk weten we dat zulk misbruik bestaat. Natuurlijk weten we dat er een aanbod is van zulke gruwelijke beelden, en dat er dus ook afnemers zijn. Maar liefst houden we dat besef zo ver mogelijk van het eigen leven, weg uit de eigen kring. Tot de realiteit terugbijt.

De schok, nu gerechtelijk onderzoek naar een bekende en schijnbaar betrouwbare persoon die duistere realiteit aan het licht brengt, verklaart ten dele de grote belangstelling. Velen willen proberen begrijpen wat onbegrijpelijk is. Al moeten we het niet mooier maken dan het is: al te menselijke sensatiezucht speelt evengoed mee. Zo vernemen we dat de in de cel geïsoleerde Pichal zich een “menselijk wrak” voelt.

Weet u wie zich ook een menselijk wrak voelen? De gefilmde slachtoffers van kindermisbruik. Velen van hen zijn levenslang veroordeeld om een wrak te blijven. Herstel kost zeer veel moeite, sommige schade gaat nooit weg.

Wij, buitenstaanders, hebben er geen idee van welke gruwel misbruikte, gefilmde kinderen moeten ondergaan. “Misbruik zadelt kinderen op met een levenslange handicap die verder gaat dan trauma”, getuigt een moeder van een jong slachtoffer in de krant. “Eens die foto’s en filmpjes in zo’n netwerk van pedofielen zitten, dan circuleren die voor altijd.”

Slachtoffers van zulk misbruik krijgen om zeer begrijpelijke privacy-redenen maar hoogst zelden een gezicht. Ze krijgen maar zelden een stem. Toch is het belangrijk om ook hun perspectief en hun leed te blijven zien in de onderzoeken en debatten die nu gevoerd worden. Ook in de krant.

Het is belangrijk, ook voor potentiële daders, om te beseffen dat er niet zoiets bestaat als onschuldige ‘kinderporno’. Altijd is er immense pijn, altijd is er gewelddadig misbruik van macht tegenover jonge kinderen. Het is goed dat in onze verzorgingsstaat pedoseksualiteit als een aandoening wordt beschouwd, waarbij behandeling aangewezen en mogelijk is. Maar die therapeutische uitweg schept ook verantwoordelijkheid bij potentiële daders. Niet zij maar de slachtoffers die ze mee maken, zijn machteloos.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat gefilmd kindermisbruik lang niet alleen een verhaal is van verre oorden. Ook hier is er fysiek en seksueel misbruik van kinderen, en zijn er mensen die daar een pervers verdienmodel in zien. Gefilmd seksueel misbruik is maar een van de vele, lelijke gezichten van geweld tegen kinderen. Het is geen populair politiek thema, maar een samenleving die grote plaatstekorten in de jeugdzorg toestaat, is een samenleving die die vormen van geweld tegen kinderen onvoldoende verhindert.

Het gerecht zal zijn werk doen. Wie schuldig is, zal de gepaste straf niet ontlopen. Daar moet nauwelijks aan getwijfeld worden. Maar wat hebben we slachtoffers van kindermisbruik nog meer te bieden? Hoe willen we toekomstige slachtoffers beter beschermen? Het debat daarover moet eigenlijk nog beginnen.