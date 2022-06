Weet iemand hoe staatssecretaris Mathieu Michel zijn dagen vult?

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Kunstmatige intelligentie is aan een stormachtige opmars bezig. Een opmars waarvan je, als leek, soms maar één eindpunt lijkt te zien: de totale overwinning van het kunstbrein op de menselijke grijze massa.

De bekroonde documentaire AlphaGo, die integraal op YouTube staat, is wat dit betreft een aanrader. De computer AlphaGo, een creatie van het Britse techbedrijf DeepMind, zorgde in 2016 voor een sensatie door het laatste bastion van de denksport te veroveren: het oosterse bordspel Go.

Het eeuwenoude spel met zwarte en witte steentjes is in al zijn eenvoud zo complex dat het voor kunstmatige intelligentie haast onmogelijk leek om ’s werelds beste menselijke spelers te verslaan. Niet dus: in maart 2016 versloeg AlphaGo de Zuid-Koreaanse grootmeester Lee Sedol, de achttienvoudige wereldkampioen, met een kurkdroge vier tegen één.

Vandaag, zes jaar later, hebben de makers van AlphaGo zopas hun nieuwste creatie op de wereld losgelaten: Gato, een computer die meer dan zeshonderd taken zelfstandig kan uitvoeren, waaronder gamen, foto’s nemen, chatten en blokken stapelen met een robotgestuurde arm. Volgens een van de hoofdonderzoekers ligt de weg nu helemaal open richting een kunstbrein dat even intelligent is als dat van een mens.

Als u bij dit idee wat ongemakkelijk op uw stoel begint te schuiven: u bent niet alleen. Tegelijk moet benadrukt worden dat we nog heel ver af zijn van de ultieme sciencefictionnachtmerrie: kunstmatige intelligentie die een eigen bewustzijn ontwikkelt en besluit de mensheid tot slaaf te maken of uit te roeien. Het zal in de komende jaren vooral zaak zijn om bij de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie steeds het doel voor ogen te houden. Zijnde: het vooruithelpen van ons, de mens.

In de woorden van Fei-Fei Li, een Amerikaanse autoriteit op het vlak van kunstmatige intelligentie, onlangs in de krant The New York Times: “Hoe autonoom onze technologie ook wordt, de impact ervan op de wereld, ten goede of kwade, zal altijd onze verantwoordelijkheid zijn.”

In die zin kan je maar twee dingen hopen. Dat de techreuzen van deze tijd, bedrijven zoals Apple, Alphabet, Amazon en Meta, doordacht omgaan met de buitengewone macht die ze in handen hebben. Gezien hun soms twijfelachtige staat van dienst is voorzichtigheid geboden. Meteen de reden waarom het verhaal van klokkenluider Blake Lemoine, een onderzoeker van Google, de nodige aandacht verdient. Ook al lijkt zijn these van een ‘chatbot met emoties’ vergezocht volgens collega’s.

En dat beleidsmakers groot en klein zich bewust zijn van de impact die kunstmatige intelligentie zal hebben op ons leven. In de VS en Europa lijkt men stilaan wel zover. In België niet. Technologiethema’s zoals kunstmatige intelligentie en crypto staan onderaan op de agenda. Ze zitten weggestopt in de portefeuille van staatssecretaris Mathieu Michel (MR) en in het zogenaamd Adviescomité voor wetenschappelijke vraagstukken. Een parlementair orgaan waar geen levende ziel het bestaan van kent.

Trouwens, weet iemand hoe staatssecretaris Michel zijn dagen vult?