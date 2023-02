Wees gerust, een bam heeft alles wel honderd keer overdacht

Naar aanleiding van het nieuws over de zwangerschap van Imke Courtois staan wij als bam (bewust alleenstaande moeder) weer volop in de mediabelangstelling. Aan kwetsende commentaren geen gebrek.

Mijn knappe, vrolijke zoontje gaat binnenkort voor het eerst naar school, en nog geen seconde heb ik spijt gehad van mijn keuze om bam te worden. Om meteen het meest gehoorde cliché voor te zijn: mijn zoon heeft geen papa. Niet omdat ik de vader probeer weg te moffelen of hem zijn rechten ontzeg, maar simpelweg omdat ik moeder ben mogen worden dankzij een anonieme donor. Een man die hier ook bewust voor koos, niet uit winstbejag (ook zij ondergaan heel wat screenings voor een luttele 80 euro), maar vanuit een wens om een ander te helpen.

Het is niet het enige vooroordeel over bams. Ik denk (hoop) dat die vanuit onwetendheid ontstaan. Ik hoop dat ik de critici met mijn verhaal toch iet of wat kan geruststellen. Je mag er namelijk met een gerust hart van uitgaan dat een bam álles heeft overdacht.

Dat ze wakker heeft gelegen van de psychologische screening, dat ze haar netwerk heeft bevraagd, dat ze geld opzijzet en nauwgezet babyspulletjes verzamelt. Dat ze tijdens alle medische screenings, wachtlijsten, hormonen, tripjes naar het ziekenhuis wel honderd keer bij zichzelf heeft afgetoetst of dit wel echt de juiste beslissing is. Dat ze, zelfs overtuigd van haar keuze, ononderbroken blijft peilen naar de gevoelens en noden van haar kind, omdat ze vooral wil voorkomen dat hij of zij een gemis zal voelen of tekortgedaan wordt.

Rotsvast overtuigd

Om het traject van a tot z te doorlopen moet je stevig in je schoenen staan en rotsvast overtuigd zijn van je kinderwens. Het gaat eigenlijk nooit om een impulsieve ingeving. Nee, mijn kind heeft geen moeder én vader. Niet omdat ik niet geloof in het traditionele gezin, wel omdat ik die juiste man en vader voor mijn kind helaas niet ben tegengekomen. Omdat ik zeker wil zijn van die keuze, maar tegelijk bots op mijn biologische klok.

Geen vader dus, maar wel een nonna (oma) die hem overlaadt met liefde en aandacht, twee ooms die met veel plezier mannelijk rolmodel zijn, een neefje, een nichtje en tantes. Daarnaast nog een breed netwerk van tantekes en nonkeltjes die mijn vriendenkring vormen, waaronder heel wat mede-bammers – mijn zoon zal zich dus niet alleen voelen in zijn situatie.

Geen traditioneel gezin, maar ook geen gebroken gezin. Zelf kind zijnde uit een gebroken gezin doet het mij veel om te kunnen zeggen: mijn zoon heeft nog nooit in ruzie geleefd, heeft nog nooit spanningen in huis moeten voelen of de stress die dat met zich meebrengt, heeft nog nooit een tegenstrijdige boodschap gehad.

Veel stabieler en zorgzamer kun je het niet maken, denk ik. Ik kan niet spreken voor andere bams, maar ik flirt niet met de armoedegrens, ben gewoon aan het werk en reken niet op steun van de samenleving voor de opvoeding van mijn kind.

Het allerbeste

Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik praat met mijn zoon, hoe jong hij ook is, over onze en andere gezinsvormen, over het waarom van mijn keuze, over hoe blij ik ben met hem in mijn leven.

En ik kan, net als miljoenen andere ouders, alleen maar hopen dat ik hem mag blijven ondersteunen en gidsen tot hij als volwassen man kan zeggen dat hij een mooie jeugd heeft gehad, met veel liefde en stabiliteit. Want ondanks onze minder traditionele keuze zijn wij in de eerste plaats ouders die het allerbeste voorhebben met onze kinderen.