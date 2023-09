Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

De voorbije weken waren verwarrend, onrustig en verbijsterend, waardoor ik me niet kon concentreren op mijn werk, slapeloze nachten had en heel wat onmacht en woede voelde. De oorzaak? De berichtgeving over de zaak-Pichal, de reacties op sociale media en het totale ontbreken van enige aandacht voor de kinderen die misbruikt werden.

Bart Eeckhout had het als eerste dan toch over hen in deze krant. Dat werd weer gezien als hypocriet, kazakkendraaierij en opportunisme, maar ik was blij dat iemand het eindelijk voor de slachtoffers opnam.

Wat brulboeien op sociale media vergeten, is wat hun geraaskal, hun wraakzuchtige bijdragen en het onthullen van naam en toenaam − mét foto − van de daders, bij slachtoffers teweegbrengt. Ze loeien maar door, als drachtige koeien! De kans om te zwijgen laten ze liggen en ze beleven een bijna wellustig plezier aan het exposen van daders. Een van hen zegt zelfs journalist te zijn!

Terwijl er nog geoordeeld moet worden over schuld en onschuld slaan ze zichzelf op de borst: kijk hoe wij opkomen voor de kinderen.

Nee, u misbruikt ze ter meerdere eer en glorie van uzelf, niet beseffend hoe u hun verschrikkelijke schaamte nog vergroot.

Weten wie hun vernederende, onterende en gewelddadige verkrachtingen bekeek, zou het privilege moeten zijn van de slachtoffers, als ze dat al zouden willen. Het feit dat dat nu op straat ligt en voor iedereen zichtbaar is, ontneemt hen opnieuw de controle op hun eigen verhaal.

Weerzinwekkend is het. Houd uw tengels af van dat gruwelijk leed. Zwijg respectvol, u weet niet waarover u spreekt! Laat politie en rechtbank hun werk doen. Slachtoffers willen geen wraakacties maar respect en stilte. Dát helpt hen om overeind te blijven, niet uw geschreeuw.

Slachtoffers van seksueel misbruik en mishandeling lijden onder wat ze meemaakten. Ze moeten een strijd voeren om te overleven, om de pijn het hoofd te bieden en het monster der zelfdestructie te verslaan: verslaving, depressie, zelfmoord.

Mijn telefoon stond niet stil: getuigen uit de docu’s die ik over kindermishandeling maakte hingen aan de lijn, schreven me berichten, vertelden me hoe ze getriggerd werden en angsten, flashbacks en herbelevingen doorstonden.

Zij zijn niet bezig met daders lynchen, maar spartelen om overeind te blijven te midden van al het geroep en getier op sociale media. Toch begrijpen zij perfect wat een van de daders − die als kind zelf meermaals werd verkracht en misbruikt − zei: hij bekeek de beelden omdat hij zichzelf in de misbruikte kinderen herkende.

Vaak zijn daders kinderen die niet werden gezien, die het niet hebben gehaald en die te kapot waren om later nog de pijn te voelen van het kind in zichzelf, en bij uitbreiding van welk kind dan ook.