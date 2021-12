Wederzijds respect: de sport hinkt achterop

Frédérique Neys is gewezen atlete en was lid van het Belgische bobsleeteam. Zij begeleidt als fysiotherapeut olympische atleten tijdens hun revalidatie

Alle onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de sport doen ons nadenken over onze onderlinge verhoudingen. In de sport en ver daarbuiten. Wederzijds respect lijkt zo evident, maar in topsport blijft het een moeilijke opgave.

Atleten zijn gedreven om de beste te worden. Daar moet veel voor wijken. Sport is een performante wereld, atleten balanceren op een slap koord. Grenzen zijn er om verlegd te worden, inclusief de eigen pijngrens. Citius, altius, fortius. Trainingsprikkels worden steeds extremer. Atleten voelen zich leeg als ze eens géén uitzonderlijke trainingsweek hebben afgewerkt. Een ongeruste entourage verhoogt de druk. Sneller, hoger, sterker.

Ik kan erover meespreken. Als atlete in hamerslingeren en bobslee volgde ik destijds trainingsschema’s naar Oost-Duits model. Ik wilde nu eenmaal naar de Olympische Spelen: in mijn hoofd was dat het ticket naar een beter leven. Deel zijn van een beloftevolle generatie en naar de topsportschool gaan betekende voor mij: een identiteit krijgen. Als zestienjarige had ik de woorden noch de wijsheid om aan te geven dat wat er gebeurde niet normaal was. Dat heeft me, zonder daarover uit te wijden, getekend, maar gelukkig ook gevormd.

Als fysiotherapeut begeleid ik vandaag olympische atleten tijdens hun revalidatie. Dagelijks merk ik bij deze atleten dat de verbondenheid en verantwoordelijkheid groter is dan ooit, maar de sportcultuur hinkt achterop. Daders van grensoverschrijdend gedrag moeten weten dat hun gedrag niet onbestraft blijft. Monumenten komen ook ten val, ongeacht er een standbeeld of straat naar je vernoemd is. De nieuwe tijd heeft nieuwe normen met zich meegebracht en dat is maar goed ook. De publieke getuigenissen van (oud-)atleten getuigen van moed.

Laten we over één ding duidelijk zijn, grensoverschrijdend gedrag past niet in een performante sportwereld. Het hoort nooit te gebeuren, en er is geen verschoningsgrond. Wederzijds respect en gewoon lief zijn voor elkaar heeft géén negatieve uitwerking op topprestaties. Toch blijven gevallen van verbale en fysieke agressie schering en inslag. En het gebeurt nog steeds. Een federatie of instituut zou een sterk signaal geven door te zeggen dat ze géén geval meer dulden. Je kan als betrokkene reageren met de vuisten, of de handen openen naar elkaar en samen de brug oversteken.

Niet alleen de geest, ook het jonge lichaam wordt niet gespaard. Stressreacties evolueren naar gecompliceerde fracturen, instabiele wervelfracturen of beschadigde groeischijven bij jonge atleten. De verhalen zijn legio, de meerderheid komt nooit in beeld. Na maanden trainen met pijn en bang om sportief aan de kant te worden gezet, betreden ze mijn clinic. Soms stiekem - want: trainers mogen het niet weten - meestal te laat.

Naomi Osaka in actie in Melbourne, Australia, 12 februari 2021. Ook zijn spreekt zich openlijk over haar mentale gezondheid en de prioriteit die ze eraan gaf tegen media of tornooidirecties in. Beeld EPA

Regelrecht tegen het recht van patiënt in bepalen federaties de keuze van de zorgverlener, de behandeling en al dan niet psychologische hulp. Jonge atleten worden amper geïnformeerd en te vaak wordt er een loopje genomen met de vrije toestemming in tussenkomst van behandeling. Voet in het gips? De brug met ongelijke leggers is een sluitend alternatief! Te zwaar? Geen selectie. Van topprestaties is al gauw geen sprake meer. Overtraind, geblesseerd en met enkele deuken in hun ziel verlaten beloftevolle atleten vroegtijdig het topsporttoneel. Niets kan het leed van anderen goedpraten, ook geen gouden medaille.

Jonge atleten worden de hemel in geprezen en aangevuurd om altijd en overal de beste te zijn. Zij moeten bovenal baas blijven over hun eigen verhaal. Dus niet de sportclub, niet de trainer, niet de federatie. Enkel zo houden ze grip over hun eigen leven. Transparantie is daarbij fundamenteel. Kijk, sport is passie en passie draait om emotie. Je kan van mening verschillen, je kan kwaad zijn, teleurgesteld misschien ook, maar heb respect voor elkaar.

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uitgeschreven. In 30 regels werden onze rechten beschreven. Onderwijs die in scholen en sportclubs. Laat het Sport Tribunaal samenwerken met het Mensenrechteninstituut en waak over de gezondheid van onze jeugd. Dat zou een krachtig signaal zijn.

Aan alle atleten: bescherm je mentale en fysieke gezondheid te allen tijde als je meest kostbare bezit. Jouw intrinsieke kracht is veel groter dan welke score, Instagram-post of persoonlijke opinie ook. En ongeacht je man, vrouw, CEO, trainer of wat dan ook bent. Eender welke vorm van minachting brengt schade toe aan de integriteit van de andere. Wie met de vingers in de schuiven van de macht zit, is er extra vatbaar voor. No excuses.

Dwergen op stelten struikelen ook.