We zouden - puur hypothetisch! - de kinderbijslag ook kunnen weghalen bij ministers die dronken op het werk verschijnen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Er wordt weleens beweerd dat de defederalisering van de kinderbijslag weinig verschil uitmaakt. Dat klopt niet helemaal. Meer en meer politici schijnen in het hervormde ‘kindergeld’ niet langer een collectieve ondersteuning voor gezinnen te zien, maar wel een cadeau dat ze, met veel ideologische wellust, kunnen toekennen of afnemen naar believen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was de eerste om het voorstel te opperen om de kinderbijslag te schrappen van minderjarigen die bij voetbalrellen betrokken zijn. En nu is dus de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevallen van het ideetje om kindergeld te ontzeggen aan ouders die onvoldoende inspanningen betonen om hun kroost Nederlands te leren.

Dat schept mogelijkheden. Want waarom zouden we ons beperken tot die twee mogelijkheden? Waarom niet de kinderbijslag afpakken van ouders die langdurig werkloos zijn, als stimulans voor wat ijver op de arbeidsmarkt? Of nog eenvoudiger: waarom niet het kindergeld afromen bij iedereen die onder de armoedegrens is gesukkeld? Het zal ze leren, arm te zijn in onze rijke samenleving!

Neen, dat kan nog creatiever qua stimulerend beleid. We zouden het kindergeld kunnen wegnemen bij ministers die er niet in slagen het lerarentekort enigszins in te dijken. We zouden kindergeld kunnen schrappen bij verkozen politici die niet of nauwelijks aanwezig zijn in het parlement. Of we zouden kinderbijslag kunnen weghalen bij politici die zat op het werk verschijnen. Dat laatste is natuurlijk een puur hypothetisch geval, want er is nog nooit een geval bewezen van een minister die zo dronken in een commissievergadering zit dat hij amper uit zijn woorden komt.

Genoeg gelachen. Taalachterstand bij jonge kinderen is een ernstig probleem. Het is wel een probleem dat je niet oplost door de ouders en dus ook die kinderen financieel te straffen. Dit is slecht beleid dat, mocht het ooit uitgevoerd worden, de achterstand van de betrokken kinderen alleen groter zal maken. Het beperkt de al schaarse kansen op vooruitgang, het blokkeert de lift voor sociale mobiliteit nog voor een kind er kan instappen.

Maar het idee past wel in een kijk op armoede als individuele schuld of als een keuze die de samenleving mag afstraffen. Het verraadt de visie op de samenleving als een gemeenschap die in woorden ‘inclusief’ is maar in werkelijkheid iedereen die enigszins buiten de norm valt, wil uitsluiten of wegduwen.

Het drama is dat de minister van Onderwijs met dit zoveelste dwaze idee het vertrouwen onderuithaalt in de taaltoets. Dat is op zich nochtans een nuttig, nieuw beleidsinstrument. Het is beter taalachterstand op kleuterleeftijd in kaart te brengen dan in het vierde secundair. De toets maakt maatwerk mogelijk en toont haarfijn aan welke kinderen niet zozeer meer straf maar juist meer ondersteuning nodig hebben. Gelukkig beseft iedereen in de onderwijssector dat ook. Iedereen, behalve de minister.

Het is waar dat de publieke opinie soms te streng is voor ‘de politiek’. Maar voor sommige politici kan het oordeel niet streng genoeg zijn.