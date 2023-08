We zijn steeds beter in staat de impact van natuurrampen te beperken. Dat is op zich hoopgevend nieuws

Dieter De Cleene is journalist bij De Morgen.

De branden die grote delen van het Hawaïaanse eiland Maui in de as legden, eisten tot dusver al meer dan 90 levens en de dodentol zal vermoedelijk nog toenemen. Daarmee zijn het de dodelijkste branden in de Verenigde Staten in meer dan een eeuw.

Wetenschappers wijzen op een ongelukkige combinatie van factoren: droogte die het brandgevaar deed toenemen, sterke winden die het vuur aanwakkerden, en de opmars van exotische en erg brandbare grassen op het eiland. Dat de opwarming van de aarde het risico op droogte en natuurbranden doet toenemen is bekend, al is meer onderzoek nodig om het precieze aandeel van natuurlijke variatie en klimaatverandering in dit specifieke drama te bepalen.

Wanneer de media berichten over hoe de opwarming van de aarde het risico op weersextremen en natuurrampen vergroot, minimaliseren klimaatsceptici niet alleen graag de rol van de opwarming. Ze wijzen er ook graag op dat, ondanks alle onheilsberichten, het aantal slachtoffers van natuurrampen de voorbije decennia niet is gestegen, maar gedaald. Wat dat laatste betreft hebben ze gelijk.

Volgens Our World in Data maakten natuurrampen het voorbije decennium wereldwijd gemiddeld 45.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Terwijl natuurgeweld in de eerste helft van de 20ste eeuw geregeld enkele honderdduizenden levens per jaar eiste.

Alleen betekent dat niet dat natuurrampen minder vaak voorkomen, of dat we ons om de opwarming van de aarde geen al te grote zorgen moeten maken - dat de klimaatverandering het risico op weersextremen en problemen zoals branden vergroot staat buiten kijf. Het betekent wél dat we steeds beter in staat zijn de impact van natuurrampen te beperken. Dat is op zich hoopgevend nieuws.

Natuurgeweld wordt pas een ramp als het een kwetsbare samenleving treft. Toegenomen welvaart, betere infrastructuur en waarschuwingssystemen hebben onze kwetsbaarheid voor natuurrampen verminderd. Al is die vooruitgang helaas ongelijk verdeeld. In de armste delen van de wereld zijn natuurrampen het dodelijkst.

Ook op Hawaï lijkt er een en ander te zijn misgelopen en rijzen er vragen over de mate waarin de overheid voorbereid was op zo’n ramp. Zo meldt The New York Times dat sirenes die de bewoners van het eiland Maui hadden moeten waarschuwen niet afgingen en dat ook andere waarschuwingssystemen via sms, radio en televisie het door stroompannes lieten afweten. Niet tijdig uitgeschakelde omwaaiende hoogspanningslijnen zouden extra branden hebben doen ontstaan. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zouden de Hawaïaanse autoriteiten het gevaar van branden hebben onderschat en te weinig hebben gedaan om het risico te reduceren.

Willen we de impact van weersextremen beperken, dan moet niet alleen de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul om erger te voorkomen. We moeten ons ook beter wapenen tegen het onheil dat ons nu al treft, en dat niet zal verdwijnen als morgen de uitstoot stopt. De dodentol op Hawaï lijkt een triest signaal dat er ook op dat vlak nog meer inspanningen nodig zijn.