Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Als kind zong u, geprangd op de achterbank van een veel te warme auto richting de kust, al dan niet plakkerig van een half gesmolten ijsje en tussen het ruziemaken met uw broers of zussen vast wel eens de zomervakantie-hit ‘We zijn er bijna maar nog niet helemaal’.

Met ‘wel eens’ bedoel ik uiteraard een keer of honderd, tot vader zich omdraaide en met een combinatie van spijt, wanhoop en ontluikende oerwoede in de stem vroeg om ook eens het spelletje wie het langste kan zwijgen te spelen. Kindjes zoals ik, die later onuitstaanbare politici worden, vonden dat vooral een leuk spelletje voor andere kindjes.

Ik denk vaak aan dat kinderliedje wanneer ik interviews lees met progressieven. Om de vijf zinnen, of het nu gaat over racisme, gelijkheid tussen man en vrouw of eender wat eigenlijk, vallen de magische woorden ‘maar we zijn er nog niet’. Let er maar eens op. Ja ja, de westerse vrouw is geëmancipeerd… maar we zijn er nog niet. De overheid vreet meer dan de helft van je loon op… maar we zijn er nog niet. In dit land heb je zo ongeveer elke kans en opportuniteit die je maar kan bedenken… maar we zijn er nog niet.

In tegenstelling tot de zomerse bestemming van die autorit is het hier veel minder duidelijk waar die ‘er’ waar we allemaal blijkbaar zo graag naartoe willen (nou ja, moeten) precies ligt. Waar is ‘er’? Wanneer zijn we daar? En wat valt er te beleven?

Een minimaal inzicht in de progressieve psyche volstaat om te weten dat ‘er’ niet bestaat. ‘Er’ is geen bestemming en dat is bewust zo. Het is een eeuwigdurende rit, een eeuwige strijd. De kaarten getekend door zij die voor ons kwamen, blijven ongebruikt in het handschoenkastje liggen wegens best wel dom en bekrompen. Onze gids is de straffe linkse chauffeur die, met de samenleving op de achterbank, het gaspedaal vol zelfvertrouwen indrukt. Om vervolgens te blijven rijden en rijden en rijden. Zo hard mogelijk. Zo ver mogelijk.

Utopische denkers stellen dromen voor als oplossingen voor alle problemen ter wereld, gefantaseerde en echte. Maar die ‘oplossingen’ worden nooit geconcretiseerd, slechts verpakt in zinnetjes als ‘we zijn er nog niet’. Dat betekent eigenlijk gewoon: meer snelheid maken, grotere afstanden afleggen.

En het maakt progressieven helemaal niet uit waar ‘er’ is, zolang er maar gereden wordt. Wie niet wil meerijden, is te wantrouwen wegens anti-vooruitgang, als tegenstander van die betere utopische wereld.

Tijdens zo’n eeuwige rit worden slechts weinig echte problemen opgelost, weinig onrecht rechtgezet. Wanneer het wel gebeurt, staat er morgen gelukkig weer een nieuw probleem klaar, want het progressieve autootje moet blijven rijden.

De brokken die worden gemaakt bij het negeren van elke maatschappelijke snelheidsbeperking, de waardevolle zaken die worden afgebroken en quasi onmogelijk zijn weer op te bouwen…, ach, dat hoort er dan gewoon bij.

Want we zijn er bijna… maar nog niet helemaal. En we stoppen niet om te plassen. Laat staan om van het uitzicht te genieten.