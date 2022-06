We zijn een maatschappij aan het bouwen die ijskoud is. Alles wordt een keten

Bij mij in de straat was een leuke apotheek. Daar werkte één vrouw en die was fantastisch. Gaf altijd goed advies, nam de tijd om met je te praten. We noemden elkaar bij de voornaam en er werd steevast gelachen bij ieder bezoek.

Op een dag zei ze: “Ik ga stoppen. Wij worden overgekocht door de keten.” “Oh”, zei ik teleurgesteld, “gaan hier dan nieuwe mensen komen?” “Nee”, zei ze. “Heel de apotheek gaat hier stoppen. Die keten heeft die apotheek gekocht om ze te sluiten.”

Woow. Mijn gezellig apotheekje wordt me ontnomen.

Die keten had al twee andere apotheken in mijn buurt overgenomen. Waar ik niet wil komen, omdat ik me net een product voel als ik daar kom. Het is ijskoud daarbinnen.

Bevroren

Weken later vertelde ze me dat de keten haar gevraagd had om voor hen te komen werken en dat ze ja heeft gezegd. Toen ben ik daar ook maar klant geworden, anders moest ik te ver fietsen. Het was oké, maar lang niet meer zo leuk als vroeger. Er was geen tijd meer voor een gesprek, al was haar advies nog altijd uitstekend. Inmiddels is ze er gestopt. Ik heb niet gevraagd waarom. Maar ik zag ’t in haar ogen. De kou van de keten heeft ook haar bevroren. Ze is nu weg, naar een plek om te ontdooien.

Kees Meerman. Beeld RV

Ik word nu in die apotheek iedere keer geholpen door een ander meisje. Die vraagt hoe ik heet, en dan vindt ze dat niet in de computer. Ik weet niet hoe zij heet, en dat ga ik ook nooit te weten komen. Dat is niet de bedoeling. Er wordt een onzichtbare stalen wand opgetrokken tussen klant en winkelier.

Als ik eens een grapje maak (wat ik vaak doe) zie je op het scherm van haar voorhoofd: Error, error, virus approaching en slaat haar systeem op tilt, waarna ze zichzelf afsluit. Ik zie een ijzeren gordijn optrekken voor haar ogen, bestand tegen dergelijke levensbedreigende interacties. De transactie wordt afgehandeld met een minachtende efficiëntie. Daarna zie ik die dame nooit meer. De volgende keer staat er weer een andere vleesgeworden machine voor me die mijn naam niet vindt in de computer.

Marketingparadijzen

Wat hier gebeurt, is een template voor wat je overal ziet gebeuren in de maatschappij. Tandartsen, opticiens, gehoorwinkels; overal worden kleine bedrijven opgeslorpt door ketens. Steriele, onpersoonlijke, goed gestylede marketingparadijzen die met hun holle slogans pretenderen er voor jou te zijn, maar in praktijk enkel je centen willen. Dat ze jou erbij krijgen, is een hinderlijk obstakel dat zoveel mogelijk vermeden moet worden. Een hoorwinkel waar ik al jaren kom, is al drie keer overgenomen door verschillende ketens. De huidige keten heeft enkel jonge babes als personeel. Als je binnenkomt vraag je je af: moet je fotomodel zijn om hier een job te krijgen?

We zijn een maatschappij aan het bouwen die ijskoud is. Alles wordt een keten. Alles wordt een machine. Another brick in the wall. Bedrijven willen nix meer met je te maken hebben. Het is onpersoonlijk, afstandelijk. Verwacht niet enig persoonlijk contact. Hoop niet op enige menselijkheid. Dan slaat de computer op tilt.

We moeten dringend ontketenen.